У Києві маршрутка на великій швидкості врізалася в стовп

У Києві на вулиці Курнатовського в середу, 30 червня, переповнене маршрутне таксі з пасажирами всередині влетіло у стовп, кілька людей госпіталізовані, повідомляє Кореспондент.

За інформацією Telegram-канала dtp.kiev.ua. маршрутка, яка їздить від метро Дарниця до вулиці Північна в Оболонському районі столиці, пересувалася на великій швидкості. Причиною ДТП, за словами водія, стала відмова гальм.

За даними Україна 24, аварія сталася в годину пік, коли маршрутка була переповнена пасажирами. До медзакладу потрапили шість осіб.

Як розповіли патрульні поліцейські, водій маршрутки не зміг пропустити машину, яка проїжджала повз, не зміг пригальмувати і на швидкості в'їхав у стовп.

У транспортного засобу повністю вибите переднє скло, покручені кабіна водія і передній бампер. Водій не постраждав.