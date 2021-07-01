Названий головний експортер COVID-товарів

У 2020 році Китай став найбільшим експортером товарів, необхідних для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Про це йдеться у звіті Світової організації торгівлі (СОТ) про торгівлю у сфері медицини, оприлюдненому в середу, 30 червня, повідомляє Кореспондент.

"Китай став найбільшим у 2020 році експортером медичних виробів, критично важливих у боротьбі з COVID-19. Він експортував продукцію на суму 105 мільярдів доларів, що приблизно у 2,8 рази перевищує експорт цієї країни у 2019 році" , - зазначено в документі.

За даними організації, загалом світова торгівля товарами, що мають вирішальне значення в боротьбі з пандемією, такими як маски для обличчя, апарати штучної вентиляції легенів, стерилізатори й ультразвукові сканери, зросла минулого року на 31%.

У доповіді сказано, що в грудні 2020 року щомісячний приріст у річному обчисленні експорту у сфері торгівлі засобами для діагностики досяг 90%, а імпорту - 126%.