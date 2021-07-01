Військові запустили в бік Донецька прапор України

Військові запустили в бік Донецька прапор України

Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців з околиць шахти Бутівка в середу, 30 червня, запустили в бік Донецька прапор України, повідомляє Кореспондент.

За даними пресслужби бригади у Facebook бійці таким чином привітали жителів тимчасово непідконтрольних Києву територій із 25-ми роковинами Конституції України та сьомою річницею визволення українських міст - Костянтинівки, Дружківки, Краматорська і Слов'янська - від сепаратистів. 

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facebook.com/72.brigade.best
"Сьогоднішній захід є нагадуванням для російських окупантів, що український прапор буде майоріти над тимчасово окупованим українським Донецьком, адже окупація є не вічною і за всі злочини доведеться відповідати", - заявили в ОМБр. 

У бригаді додали, що запущений прапор є "нагадуванням місцевому населенню, тимчасово відірваному ворогом від нашої країни, що про них пам'ятають і не забувають".

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facebook.com/72.brigade.best

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