В мире сделано 3 млрд прививок от COVID-19

З початку світової кампанії з вакцинації від коронавірусу, яка почалася у грудні минулого року, жителям планети було введено понад 3,05 мільярда доз вакцин від COVID-19. Такі дані в середу, 30 червня, оприлюднило агентство Bloomberg, повідомляє Кореспондент.

"Найбільша в історії кампанія з вакцинації триває. Понад 3,05 мільярда доз було введено у 180 країнах. Останній показник становив приблизно 42,9 мільйона доз на день" , - повідомили у виданні.

Відзначається, що за рівномірного розподілу препаратів такої кількості доз могло б вистачити для повної вакцинації 19,6% населення світу. Однак країни та регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж у 30 разів швидше, ніж країни з низькими доходами.

Таким чином, підкреслює Bloomberg, якщо не збільшити темпи вакцинації, потрібно ще рік, щоб досягти високого рівня глобального імунітету.