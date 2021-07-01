У Канаді через рекордну спеку кількість смертей зросла до 486

У канадській провінції Британська Колумбія з 25 по 30 червня щонайменше 486 осіб раптово померли під час аномальної спеки. Раніше повідомлялося про 69 випадки смерті через спеку в Британській Колумбії, повідомляє Страна.ua.

Відзначається, що зазвичай за вказаний період у провінції реєстрували приблизно 165 випадків раптової смерті, передає CBC з посиланням на головного коронера Британської Колумбії Лізу Лапоінт.

"Ми вважаємо, що спека, швидше за все, є причиною багатьох з цих смертей, але це вимагає підтвердження" , - вказала Лапоінт, додавши, що багато померлих знайшли в їх власних "жарких і не вентильованих" будинках на самоті.

Вона переконана в тому, що офіційна кількість раптових смертей найближчим часом буде збільшуватися, оскільки ще не всі з них зафіксовані в базі.

За словами коронера, реєстрація випадків затримується через різке збільшення смертності в деяких районах.

"Важливо, щоб ми звертали увагу на той факт, що кожна зареєстрована смерть - це людина, яка має сім'ю і людей, які дбали про неї" , - додала вона.

Головний коронер Британської Колумбії Лапоінт зазначила, що за останні три-п'ять років в провінції підтвердили всього три смерті, пов'язані зі спекою.

"Це, чесно кажучи, було для багатьох з нас неочікувано" , - поділилася вона.

"Ми раніше не стикалися з подібним у провінції. Нам треба трохи часу, щоб прискорити наші дії. Тепер ми відчуваємо себе набагато впевненіше, тому що можемо швидше реагувати" , - продовжила чиновниця.

Лапоінт запевнила, що експерти вивчатимуть закономірності смертей, зокрема регіони, в яких вони відбулися, вік і стать людини, будь-які основні захворювання, які у них могли бути та тип житла померлих.