Голова КНР пообіцяв "розбити голову" поневолювачам Китаю

Голова КНР Сі Цзіньпін пообіцяв "розбити голову" будь-яким зовнішнім силам, які хочуть поневолити Китай, повідомляє Лента.Ру.

Лідер зазначив, що китайський народ виступає за справедливість і не боїться насильства, він ніколи не принижував і не поневолював інші нації.

"У той же час китайський народ не сприймає спроб зовнішніх сил третирувати, пригнічувати і поневолювати його. А той, хто надумає спробувати це, натрапить на залізну стіну плоті і крові китайського народу чисельністю 1,4 мільярда чоловік і розіб'є собі голову ", - підкреслив він.

Сі Цзіньпін додав, що Китай буде переймати досвід у інших країн, проте не потерпить "зарозумілих повчань" на свою адресу. За його словами, настала нова епоха, коли світові держави більше не зможуть нав'язувати КНР нерівноправні договори, китайська нація піднялася на ноги і не дозволить кому б то не було розпоряджатися її долею.

Голова також заявив, що влада країни повинна перетворити Народно-визвольну армію Китаю (НВАК) в одні з найсильніших збройних сил світу для захисту національної безпеки. Він особливо наголосив на важливості модернізації та захисту китайського суверенітету.

Раніше вище керівництво Китаю високо оцінило перспективи розвитку Росії під керівництвом президента Володимира Путіна. Про це заявив заступник голови відділу міжнародних зв'язків Центрального комітету Комуністичної партії КНР Го Ечжоу.

Він зазначив, що в останні роки Росія домоглася серйозних успіхів в соціально-економічному розвитку. За його словами, КНР з радістю спостерігає, як Москва підтримує внутрішньополітичну стабільність і покращує якість життя громадян.