Жителям багатоповерхівок доведеться доплачувати за газові труби

Жителі багатоквартирних будинків скоро додатково платитимуть за газ, а точніше, за труби всередині будинку, якими йде блакитне паливо до квартир, повідомляє Сегодня.

Як виявилося, зазначеними мережами майже ніхто не опікується – подекуди газові труби не перевіряють, аж поки не запідозрять витік.

Хто відповідатиме за витік газу

Наприклад, в одному з житлових комплексів Бучі за кілометри газових труб у восьми багатоквартирних будинках відповідають не газовики, а керівник ОСББ – саме з нього спитають, якщо в котромусь із будинків станеться лихо через газ.

"Я сам особисто можу там тільки набрати води з милом, попшикати трубу і подивитися, чи є витік газу чи нема. Але якісь інші дії я не можу проводити, оскільки немає технічної освіти спеціальної для цього і немає ліцензії в ОСББ" , – каже голова ОСББ Артем Ланський.

Якщо немає ОСББ – відповідатиме комунальна експлуатаційна компанія. Так сталося після змін на ринку газу – внутрішньобудинкові труби стали спільною власністю і відповідальністю мешканців будинків.

"Після того, коли було розділено платіжки – окремо за доставку газу і окремо за сам газ, коли фактично ми отримали дві такі платіжки – виявилося, що в містах у багатоквартирних будинках в оцю вартість доставки та розподілу газу не було включено вартість обслуговування мереж самого будинку" , – пояснює експерт з питань ЖКГ Олег Голубенко.

Тобто за стан труб, що ведуть до будинку, – відповідає постачальник, а далі – уже клопіт мешканців. Вони самі мали б шукати компанії, які б стежили за трубами та за потреби – ремонтували їх. Однак такі договори уклали одинці, а газові труби кілька років ніхто не оглядав.

Щоб навести лад і повернути відповідальність за мережі тим, хто знає, як це робити, депутати ухвалили відповідний закон і передали труби постачальникам газу.

"Тобто той, хто обслуговує зовнішньобудинкові інженерні мережі, кому вони належать, власне, той і повинен і далі доставляти від цього пункту А до пункту Б і трішечки цей пункт продовжити, саме до квартири. І за це виставляти відповідну платіжку" , – каже Андрій Нікончук, голова Асоціації професійних управителів нерухомістю.

Доки труби ще не передали новим підрядникам, при підозрі на витік газу слід дзвонити в аварійну газову службу, а після укладання договорів – новим підрядникам.

Скільки доведеться доплачувати

Вартість за обслуговування пропишуть новою графою у платіжці за газ. Яка це буде сума – ще не ясно. Формули, за якою все рахуватимуть, нацрегулятор поки не оприлюднив. Експерти припускають, щонайменше враховуватимуть стан будинку та мереж і обсяги споживання газу.

"Я чув різні цифри. Це може бути від 350 гривень на одну квартиру на рік до півтори тисячі на одну квартиру. Розумієте, отакий розбіг" , – розповів заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

Якщо постачальник погано виконуватиме свою роботу, мешканці можуть обрати іншу компанію. Головне, аби мала дозвіл від Держпраці.

Голова ОСББ Артем Ланський сподівається, що нова плата не буде вищою за ту, яку нині мешканці віддають за утримання будинкових мереж.