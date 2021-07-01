Туркеня відсвяткувала 119-річчя і стала найстарішою мешканкою Землі
У Туреччині 27 червня жінка на ім'я Секер Арслан відзначила свій 119-й день народження. Довгожителька може стати найстарішою в світі, повідомляє Обозреватель.
Арслан народилася в 1902 році, за часів Османської імперії. Це підтверджують тільки водійські права, повідомляє Mirror.
Якщо це буде підтверджено, мешканка Туреччини може обігнати японку Кане Танака, яка народилася 2 січня 1903 року.
У турецької довгожительки є шість дітей і 12 онуків. За словами близьких, секрет довголіття жінки – правильне харчування натуральними продуктами.
"Масло, мед і сир завжди були на столі. Раніше вона сама заквашувала йогурт. До сих пір з'їдає одне варене яйце на сніданок", – зазначила старша дочка.