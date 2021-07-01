У Канаді виявлено третє масове поховання дітей в інтернаті

У канадській школі-інтернаті Святого Євгена поблизу міста Кренбрук в Британській Колумбії виявили останки 182 дітей. Це вже третє подібне масове поховання дітей представників корінних народів, виявлене в останнім часом, повідомляє Страна.ua.

Останки виявило співтовариство Lower Kootenay Band. Це корінна нація, яка проживає в регіоні Східний Кутенаї в Британській Колумбії. Пошук проводився за допомогою радара.

Ймовірно, останки цих 182 осіб належать членам нації Ктунакса, сусіднім громадам корінних народів і суспільству Ак'ям.

Повідомляється, що деякі останки були поховані в могилах глибиною три-чотири фути (приблизно 1 метр)

Школа Святого Євгена відкрилася в 1890 році. Школа була у веденні католицької місіонерської організації Oblates of Mary Immaculate, яка містила 48 шкіл.

У 1969 році федеральний уряд закрив школу. У 2000 році будівлю було знову відкрито як курорт St Eugene Resort, поле для гольфу і казино, якими керує громада Ктунакса.

З 19 століття до кінця 20-го понад 150 тисяч дітей корінних народів були змушені відвідувати фінансуються державою школи в рамках кампанії по їх насильницької асиміляції в канадське суспільство.

У таких школах діти часто вмирали від хвороб і відсутності догляду.

Повідомлення про масові поховання в таких місцях почали надходити в кінці травня. Тоді в колишній школі-інтернаті в місті Камлупс в Британській Колумбії (Канада), яка була створена для асиміляції корінних народів, виявили масове поховання з останками 215 дітей.

Останки, ймовірно, належать вихованцям школи-інтернату, яка закрилася більше ніж 40 років тому.

Це поховання ніколи не документувалося адміністрацією школи, а деяким з померлих дітей не було і трьох років.

25 червня в Канаді знайшли ще одне кладовище індіанських дітей. На місці колишньої школи-інтернату для дітей корінних племен виявлено 751 тіло, більшість - дитячі. За даними місцевих ЗМІ, школа в провінції Саскачеван проіснувала понад століття до 1997 і була частиною системи, що дозволяла відбирати дітей у корінних народів і пригнічувати їх мову і культуру.

Пізніше в ООН зажадали від Канади й Ватикану розслідування загибелі дітей в інтернаті для корінних народів.