Українцям підвищили прожитковий мінімум та соцвиплати: деталі

Держбюджет України передбачає збільшення прожиткового мінімуму в Україні з 1 липня. З ним зміниться і ряд соціальних виплат. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 30 червня, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, заплановано проведення індексації пенсій для деяких категорій громадян. Зростання прожиткового мінімуму спричинить і підвищення виплат із безробіття, вагітним і на пологи, а також соціальні виплати одиноким матерям.

Отже, з 1 липня 2021 прожитковий мінімум такий:

для працездатних українців - 2 379 грн;

для дітей до 6 років - 2 013 грн;

для дітей від 6 до 18 років - 2 510 грн;

для громадян, які втратили працездатність - 1 854 грн.

Зросте також і розмір виплат на дітей і допомога по вагітності та пологам (594,75 грн). В еквіваленті "пакета малюка" це становитиме 6 039 грн.

Допомога на дітей для одиноких матерів:

на дітей у віці до 6 років - 2 013 грн;

на дітей у віці від 6 до 18 років - 2 510 грн;

на дітей у віці від 18 до 23 років - 2 379 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

на дітей до 6 років - 5 032,5 грн (якщо у дитини інвалідність - 7 045,5 грн);

на дітей у віці від 6 до 18 років - 6 275 грн (якщо у дитини інвалідність - 8 785 грн).

Гарантований мінімальний розмір аліментів з 1 липня:

для дітей до 6 років - 1 006,5 грн;

для дітей у віці від 6 до 18 років - 1 255 грн.

Допомога малозабезпеченим сім'ям призначається в тому випадку, якщо вони постійно проживають на території України і мають середньомісячний сукупний дохід нижче прожиткового мінімуму для сім'ї.

З 1 липня прожитковий мінімум для призначення соцдопомоги буде таким:

для працездатних громадян - 832,65 грн;

для осіб, які втратили працездатність посилання - 1 854 грн;

для дітей до 6 років - 2 616,9 грн;

для дітей у віці від 6 до 18 років - 3 263 грн;

для дітей у віці від 18 до 23 років (якщо вони навчаються) - 3 092,7 грн.

Максимальна допомога по безробіттю зросте до 9 516 грн.

Нагадаємо, що прожитковим мінімумом прийнято вважати суму вартості набору продуктів харчування, яких достатньо для забезпечення повноцінного функціонування організму людини та збереження його здоров'я, а також вартості непродовольчих товарів і послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб людини на мінімальному рівні.