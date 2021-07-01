Українцям підвищили прожитковий мінімум та соцвиплати: деталі
Держбюджет України передбачає збільшення прожиткового мінімуму в Україні з 1 липня. З ним зміниться і ряд соціальних виплат. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 30 червня, повідомляє Дзеркало тижня.
Зокрема, заплановано проведення індексації пенсій для деяких категорій громадян. Зростання прожиткового мінімуму спричинить і підвищення виплат із безробіття, вагітним і на пологи, а також соціальні виплати одиноким матерям.
Отже, з 1 липня 2021 прожитковий мінімум такий:
- для працездатних українців - 2 379 грн;
- для дітей до 6 років - 2 013 грн;
- для дітей від 6 до 18 років - 2 510 грн;
- для громадян, які втратили працездатність - 1 854 грн.
Зросте також і розмір виплат на дітей і допомога по вагітності та пологам (594,75 грн). В еквіваленті "пакета малюка" це становитиме 6 039 грн.
Допомога на дітей для одиноких матерів:
- на дітей у віці до 6 років - 2 013 грн;
- на дітей у віці від 6 до 18 років - 2 510 грн;
- на дітей у віці від 18 до 23 років - 2 379 грн.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:
- на дітей до 6 років - 5 032,5 грн (якщо у дитини інвалідність - 7 045,5 грн);
- на дітей у віці від 6 до 18 років - 6 275 грн (якщо у дитини інвалідність - 8 785 грн).
Гарантований мінімальний розмір аліментів з 1 липня:
- для дітей до 6 років - 1 006,5 грн;
- для дітей у віці від 6 до 18 років - 1 255 грн.
Допомога малозабезпеченим сім'ям призначається в тому випадку, якщо вони постійно проживають на території України і мають середньомісячний сукупний дохід нижче прожиткового мінімуму для сім'ї.
З 1 липня прожитковий мінімум для призначення соцдопомоги буде таким:
- для працездатних громадян - 832,65 грн;
- для осіб, які втратили працездатність посилання - 1 854 грн;
- для дітей до 6 років - 2 616,9 грн;
- для дітей у віці від 6 до 18 років - 3 263 грн;
- для дітей у віці від 18 до 23 років (якщо вони навчаються) - 3 092,7 грн.
Максимальна допомога по безробіттю зросте до 9 516 грн.
Нагадаємо, що прожитковим мінімумом прийнято вважати суму вартості набору продуктів харчування, яких достатньо для забезпечення повноцінного функціонування організму людини та збереження його здоров'я, а також вартості непродовольчих товарів і послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб людини на мінімальному рівні.