Apple в Украине лично проследит за ценами на iPhone

Apple официально пришел в Украину. Американский техногигант будет отныне самостоятельно поставлять свою продукцию и лично контролировать цены на свои гаджеты в украинских магазинах, повідомляє UBR.

Напомним, компания еще на прошлой неделе официально открыла свое представительство в нашей стране. Главная цель такого шага – борьба с "серым" импортом и более серьезный контроль за качеством предоставляемых услуг в местном ритейле.

За комментарием редакция обратилась в "Асбис-Украина", уполномоченному дистрибьютору всей официальной продукции Apple в нашей стране.

"Да, компания Apple будет самостоятельно завозить и растаможивать свою продукцию", – подтвердил Виталий Мельниченко, гендиректор "Асбис-Украина".

При этом он назвал условия, как побороть не "серый", а именно "черный" импорт – "контрабанду без уплаты каких-либо пошлин". По его мнению, справиться с этим поможет только комплекс мер, а именно корректные действия контролирующих органов, а также просвещение покупателей.

"Вы можете легко найти товары в Киеве без каких-либо документов, подтверждающих их происхождение… К сожалению, уплата налогов не воспринимается пока должным образом" , – констатировал гендиректор "Асбис-Украина".

Изменятся ли цены на "айФоны"

По словам Мельниченко, цены на гаджеты Apple в Украине находятся "на мировом уровне" с учетом уплаты пошлин и НДС.

"Они такие же, как в других странах Европы, с учетом специфики налогообложения в каждой стране" , – объяснил топ-менеджер.

Редакция UBR.ua сравнила цены на iPhone 12 с емкостью встроенной памяти 64 ГБ в Украине и двух соседних странах. Данные – по состоянию на 30 июня, с официальных сайтов Apple в Польше и РФ (курс доллара к злотому и рублю – с интернет-страниц местных центробанков).

Для справки – в США этот смартфон стоит без учета налогов $829 (в каждом штате налогообложение – разное).

На сайтах различных авторизованных продавцов в Украине были указаны "зачеркнутые" (акционные) цены в диапазоне 31 199-32 499 грн. Действующая стоимость была немного ниже – 27 999 грн.

Стоимость iPhone 12 (64 ГБ) в разных странах (с учетом налога на добавленную стоимость):

Виталий Мельниченко заверил, что актуальная цена (27 999 грн) "действует на постоянной основе" .

Чего ждут операторы и ритейлеры

В "Киевстаре" заявили, что у них "давнее и эффективное" сотрудничество с Apple.

"В частности, мы всегда поддерживали коммуникацию со штаб-квартирой Apple в рамках реализации инновационных и стратегических проектов – 4G, VoLTE, eSIM т.д." , – привел примеры крупнейший телеком-оператор страны.

Открытие офиса в Украине позволит "Киевстару" "ускорить коммуникацию", в результате чего компания сможет оперативно предлагать своим абонентам новые технологические решения.

"Мы приветствуем решение Apple открыть офис в Украине. Это явный признак того, что компания считает украинский рынок перспективным и заслуживающим инвестиции. Это также однозначно приведет к росту эффективности канала продаж, прозрачности условий для всех игроков рынка, а, следовательно, и улучшению условий для конечного потребителя" , – прокомментировали в "Киевстаре".

У lifecell есть подписанный прямой договор об официальном сотрудничестве с Apple, рассказали в компании. Сославшись на конфиденциальность, оператор заявил, что "не может комментировать и разглашать детали сотрудничества" .

"По выходу Apple на рынок Украины отметим, что мы ожидаем совместные с Apple положительные изменения в предложениях и сервисе для удовлетворения наших покупателей" , – заявили в третьем по величине сотовом операторе Украины.

В "Цитрусе" приветствовали открытие офиса американского IT-гиганта в нашей стране и заявили, что являются "лидером по продаже официальной техники Apple в Украине" .

"Мы уверены, что теперь сотрудничество будет еще более продуктивным" , – отметили в компании.

UBR.ua направил запросы в Vodafone, Comfy, "Фокстрот", Eldorado, "Алло", но на момент публикации материала ответов не получил.

Редакция также обратилась к крупнейшим сотовым операторам с вопросом, будет ли в Украине возможность приобрести iPhone с контрактным подключением и рассрочкой на год-два. Такая практика распространена, например, в США.

Один из представителей "большой тройки" заявил, что "не может комментировать" данный вопрос. Это может косвенно свидетельствовать, что в будущем на нашем рынке все же могут появиться подобные предложения.

Какие изменения произойдут на рынке

После открытия офиса Apple в Украине больше никто из крупных местных партнеров американской корпорации не сможет завозить "под шумок" ее продукцию.

Как сообщил информированный источник, ранее широко известные ритейлеры ввозили определенные объемы "яблочных" товаров в нашу страну "своими силами". При этом расчеты с Apple проводились не напрямую, а через дистрибьютора.

Кроме борьбы с нелегальным или "серым" импортом, Apple будет контролировать качество предоставляемых консультаций в магазинах официальных реселлеров. Для этого уже открыт ряд вакансий региональных лидеров в сообществах промоутеров.

По данным собеседника редакции, в Украине ценовая политика Apple останется без изменений, падения цен ожидать в ближайшем будущем не стоит. Главная причина – нестабильная экономическая ситуация и огромная налоговая нагрузка в нашей стране.

Тех фанатов "яблочного" бренда, которые ждали открытия фирменных магазинов Apple в Украине, ждет разочарование – таких планов на ближайшее будущее у компании нет. Но у нас должны появиться фирменные сервисы Apple, ранее недоступные для украинцев. Вероятно, это произойдет в течение года.

Новые "яблочные" услуги

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в среду заявил, что уже больше года его команда тесно сотрудничает как с европейским, так и с американским офисом корпорации.

"Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей" , – отметил он.

По его словам, среди ближайших планов – адаптация голосового помощника Siri к украинскому языку. А также совершенствование рекомендаций Apple Music – например, создание отдельных подборок с украинскими исполнителями.