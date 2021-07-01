Закон про олігархів: чи прийме ВР проект Зеленського
Президентський законопроект про олігархів Верховна рада має прийняти у першому читанні. Допомогу "слугам народу" можуть надати дві депутатські групи, повідомляє РБК-Украина.
Верховна рада сьогодні, 1 липня, у першому читанні має ухвалити внесений главою держави законопроект про олігархів (№5599). У "Слузі народу" розраховують, що 226 голосів "за" точно набереться, причому за найкращого сценарію – зусиллями однієї лише президентської фракції.
Для Банкової ж досить важливо показати єдність "слуг" в підтримці документу, що став мало не центральним елементом всієї політики деолігархізації, принаймні, в публічній риториці влади.
За останні тижні юридичні команди ряду потенційних фігурантів
"реєстру олігархів" прийшли до висновку, що його прийняття може стати досить болючим, говорить виданню співрозмовник в штабі партії "Слуга народу".
Мова не про ті санкції, які безпосередньо прописані в тексті законопроекту і які складно назвати
"смертельними" для олігархату: заборона фінансувати партії і брати участь у великій приватизації, а також обов'язок подавати декларацію. А про непрямі наслідки для того великого бізнесу, який активно веде справи на Заході.
"Якщо проти вас ваша ж країна вводить якісь санкції, включає в якісь списки, то західні компанії зайвий раз подумають, чи треба з вами мати справу", – сказав співрозмовник.
На засіданні профільного комітету ВР з питань національної безпеки таку ж думку публічно озвучив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, одним з
"неформальних" наслідків прийняття законопроекту стане фактична заборона доступу на міжнародні ринки капіталу для фігурантів олігархічного списку – західні фінустанови просто не будуть їх кредитувати, щоб не нести репутаційних втрат.
Малюська також відкинув численні зауваження з боку Головного науково-експертного управління Ради (ГНЕУ), яке не рекомендувало депутатам приймати законопроект у нинішньому вигляді.
У поточній редакції документ передбачає, що до реєстру олігархів потраплятимуть фізособи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв: беруть участь у політичному житті, мають вплив на ЗМІ, активи понад 2,27 млрд гривень і є бенефіціарами компанії-монополіста. Включати олігархів до реєстру буде РНБО. Різні чиновники, від президента і до керівництва місцевих адміністрацій, будуть зобов'язані подати
"декларацію про контакти" у разі зустрічі або бесіди з олігархом.
У ГНЕУ вказали на те, що повноваження президента не передбачають введення якихось обмежень проти окремих категорій громадян України. Також експерти вважають, що коло осіб, які можуть потрапити під дію закону, є занадто широким –
"в десятки або, може, навіть в сотні разів більшим", ніж число тих, кого прийнято вважати олігархами. Багато зауважень викликали і формулювання окремих норм, наприклад, про те, що
"контактом" чиновника з олігархом не буде вважатися спілкування по телефону.
Але, за словами глави Мін'юсту, всі ці зауваження можна буде предметно обговорити вже під час підготовки документа до другого читання. А концептуально – у президента і РНБО є всі повноваження боротися з олігархами, які становлять загрозу національній безпеці. На недореформовані українські суди, зазначив Малюська, в цьому плані покладатися поки не доводиться.
Профільний комітет в середу більшістю голосів рекомендував прийняти проект Зеленського за основу і скоротити термін підготовки документу до другого читання.
Своїми силами
"Наша фракція дасть 200 голосів, а при великому бажанні забезпечить і 226 "за" в першому читанні. Не думаю, що в залі будуть так розгойдувати ситуацію, щоб навіть у першому читанні цей законопроект не проголосувати", – сказав РБК-Україна співрозмовник в керівництві "СН".
За інформацією видання, в монобільшості провели сигнальний збір підписів депутатів, до пізнього вечора середи готовність підтримати ініціативу Зеленського висловили більше двохсот "слуг".
А групи всередині фракції, яких прийнято пов'язувати з окремими олігархами, особливого опору законопроекту не чинили, принаймні поки що.
"Може, вони думають, що їх ця вся історія ніяк не зачепить, а зачепить когось іншого, Фірташа чи Медведчука, наприклад", – сказав один з депутатів монобільшості.
Допомогу "СН "в отриманні необхідної кількості голосів готові надати депутатські групи "За майбутнє" і "Довіра".
"У нас думки розділилися. Я з самого початку критикував цей законопроект і не відступив від своєї думки: цей документ виключно піарний і не дасть ніякого результату. Але саме щоб розвінчати міфи про те, що на нас нібито хтось впливає, більшість наших колег голосуватимуть за цей законопроект", – сказав виданню депутат від "За майбутнє" Дмитро Лубінець.
За його словами, остаточне рішення щодо законопроекту буде прийнято на ранковому засіданні групи.
В "Довірі" законопроект про олігархів в цілому також сприймають позитивно, сказав представник групи Павло Бакунець, але також визначатися будуть вже сьогодні.
У чотирьох опозиційних фракціях президентський законопроект розкритикували. Так, "Євросолідарність" його точно не підтримуватиме, сказав виданню депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко. Раніше в партії заявляли, що ця ініціатива спрямована персонально проти їхнього лідера Петра Порошенка. Разом з "Батьківщиною" і "Голосом" депутати "Євросолідарності" внесли свій законопроект на цю тему, втім, профільний комітет Ради його відхилив.
У "Батьківщині" написали ще один альтернативний законопроект про боротьбу з олігархами, і мають намір у першому читанні голосувати за нього, сказав виданню заступник голови фракції Сергій Соболєв. За його словами, проект Зеленського не відповідає на два ключові питання в контексті деолігархізації: як боротися з недобросовісною конкуренцією і преференціями близькому до влади бізнесу і як ліквідувати офшорні схеми з ухилення від сплати податків.
У "Голосі" рішення за проектом №5599 збираються прийняти безпосередньо перед позачерговим засіданням ВР, сказав виданню глава фракції Ярослав Железняк.
"За моїми відчуттями, і це моя особиста позиція, ми в такому вигляді за президентський проект не будемо голосувати", - сказав він, припустивши, що голоси за №5599 в першому читанні в залі, швидше за все, все ж знайдуться.
Поправочний " спам"
Як показує парламентська практика, прийняти законопроект у першому читанні – це часто і близько не половина справи. Документи, що зачіпають інтереси великих політичних і бізнесових гравців, потенційно можуть застопорити роботу Ради на тижні і навіть місяці.
Найяскравіший приклад – т.зв.
"банківський" або
"антиколомойський" законопроект, до другого читання якого було внесено понад 16 тисяч поправок. Їх послідовний розгляд, навіть в оперативному темпі, зайняв би кілька пленарних тижнів. Тоді довелося міняти регламент роботи ВР і передбачати особливу процедуру розгляду таких проектів, яка дозволяє впоратися з тисячами поправок за кілька днів або навіть швидше.
Співрозмовник видання в монобільшості визнає ризик поправочного "спаму" до другого читання законопроекту про олігархів.
"У нас є формат спецпроцедури, хоча була джентльменська угода між керівниками фракцій, що вона буде застосовуватися тільки один раз. Але знову ж таки, якщо буде неадекватна кількість поправок, то треба буде про це подумати", – сказало джерело.
Інший співрозмовник спрогнозував, що багато поправок буде від фракцій ОПЗЖ і "Батьківщина". А крім вже апробованої
"спецпроцедури" восени в "СН" можуть застосувати і інші методи. Наприклад, внести зміни в регламент, що обмежують загальний час виступів одного депутата за всіма внесеним ним поправкам.
Або ж повернутися до ідеї єдного дня голосування на пленарному тижні, присвячуючи решту днів тільки обговоренню законопроектів. Але поки що, розповідає джерело видання, про це рано вести предметну розмову.
У пропрезидентській фракції розраховують на те, що зривати прийняття законопроекту про олігархів може бути невигідно з публічної точки зору – авторів сотень і тисяч поправок будуть звинувачувати в лобіюванні олігархічних інтересів.
При цьому від самої ідеї підкоригувати законопроект до другого читання в монобільшості не відмовляються, сказала виданню заступник голови фракції Євгенія Кравчук.
"Не думаю, що буде змінена архітектура закону, можливо, лише якісь техніко-юридичні виправлення. Наприклад, чому зустрічі з олігархами чиновникам треба вносити в декларацію, а дзвінок не треба", – сказала вона.
Розгляд законопроекту №5599 у другому читанні, за словами Кравчук, відбудеться вже восени. Очевидно, тоді в сесійній залі і розгорнеться основна боротьба.
Мілан Лєліч