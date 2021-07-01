У Нью-Йорку встановили невдалий монумент Маска
На Манхеттені встановили бронзову статую Ілона Маска на честь 50-го дня народження мільярдера і засновника компанії SpaceX, повідомляє Дзеркало тижня.
За інформацією видання Dazed створенням монумента в натуральну величину займалася американська фірма Public.com. За основу взяли фото бізнесмена, на якому він посміхається і охоплює голову руками, спостерігаючи за запуском ракети Falcon в Каліфорнії.
На думку користувачів в інтернеті, статуя вийшла невдалою і зовсім не схожа на Маска. Американці порівняли її із бронзовим погруддям Кріштіану Роналду, який у 2017-му встановили в аеропорту острова Мадейра, - скульптура усміхненого футболіста стала мемом і через рік її замінили іншою роботою.
«Яка температура плавлення бронзи і наскільки спекотно зараз в Нью-Йорку? Ця статуя почала танути або мені здається?», «Маск настільки легендарний, що на його честь зробили монумент, коли він єдиний раз в житті проявив емоції.», «Хто б не створив цю статую, впевнений, він втратив багато грошей на біткоїну останні пару тижнів», - так прокоментували роботу в соцмережах.
Видання Dazed склало список того, що можна зробити з невдалою скульптурою мільярдера:
- перетворити в публічний туалет,
- відправити на Венеру, що дозволило б Маску стати першою людиною, яка запустила бронзовий монумент у космос,
- зняти в новому кліпі його дівчини Grimes,
- продати на аукціоні в форматі NFT,
- встановити в будинку співачки Азалії Бенкс, яка у 2018 році звинуватила підприємця у вживанні наркотиків, спровокувавши публічний скандал.
Сам іменинник поки не прокоментував скульптуру на свою честь.