У Нью-Йорку встановили невдалий монумент Маска

На Манхеттені встановили бронзову статую Ілона Маска на честь 50-го дня народження мільярдера і засновника компанії SpaceX, повідомляє Дзеркало тижня.

За інформацією видання Dazed створенням монумента в натуральну величину займалася американська фірма Public.com. За основу взяли фото бізнесмена, на якому він посміхається і охоплює голову руками, спостерігаючи за запуском ракети Falcon в Каліфорнії.

Love or hate him, @elonmusk turns 50 today.



We're giving away 100 mini Elon statues. What you do with yours is up to you.



RT this for a chance to win.https://t.co/xb70h80by5 — Public.com (@public) June 28, 2021

На думку користувачів в інтернеті, статуя вийшла невдалою і зовсім не схожа на Маска. Американці порівняли її із бронзовим погруддям Кріштіану Роналду, який у 2017-му встановили в аеропорту острова Мадейра, - скульптура усміхненого футболіста стала мемом і через рік її замінили іншою роботою.

«Яка температура плавлення бронзи і наскільки спекотно зараз в Нью-Йорку? Ця статуя почала танути або мені здається?», «Маск настільки легендарний, що на його честь зробили монумент, коли він єдиний раз в житті проявив емоції.», «Хто б не створив цю статую, впевнений, він втратив багато грошей на біткоїну останні пару тижнів» , - так прокоментували роботу в соцмережах.

Видання Dazed склало список того, що можна зробити з невдалою скульптурою мільярдера:

перетворити в публічний туалет,

відправити на Венеру, що дозволило б Маску стати першою людиною, яка запустила бронзовий монумент у космос,

зняти в новому кліпі його дівчини Grimes,

продати на аукціоні в форматі NFT,

встановити в будинку співачки Азалії Бенкс, яка у 2018 році звинуватила підприємця у вживанні наркотиків, спровокувавши публічний скандал.

Сам іменинник поки не прокоментував скульптуру на свою честь.