У РФ заявили, що Навальний двічі говорив про втечу з в'язниці
Російські тюремники заявили, що опозиціонер Олексій Навальний нібито двічі говорив про втечу з в'язниці, повідомляє УНИАН.
Це випливає з рішення Преображенського суду Москви. Раніше він визнав законною постановку Навального на облік як схильного до втечі.
"В ході засідання [комісії з постановки на профілактичний облік] було заслухано співробітника групи з виховної роботи ФКУ СІЗО-1 ФСВП Росії ("Матроська тиша", - ред.), який повідомив про два випадки публічного висловлювання Навальним про намір вчинити втечу.
Членами комісії були досліджені представлені на засіданні рапорти посадових осіб ФКУ СІЗО-1 ФСВП Росії. Рішенням Комісії він поставлений на профілактичний облік як особа, схильна до вчинення втечі, строком на три місяці", - випливає з рішення суду.
Сам Навальний на засіданні суду за скаргою на рішення про постановку його на профілактичний облік пояснив свої слова про втечу жартом.
"У судовому засіданні з використанням системи відео-конференц-зв'язку Навальний вказав на те, що протокол засідання комісії сфабрикований, при його проведенні було всього три людини. При прийнятті комісією рішення були відсутні достовірні і перевірені відомості про намір вчинити втечу. Мав місце жарт при спілкуванні зі співробітниками ізолятора", - йдеться в рішенні суду.