У РФ заявили, що Навальний двічі говорив про втечу з в'язниці

Російські тюремники заявили, що опозиціонер Олексій Навальний нібито двічі говорив про втечу з в'язниці, повідомляє УНИАН.

Це випливає з рішення Преображенського суду Москви. Раніше він визнав законною постановку Навального на облік як схильного до втечі.

"В ході засідання [комісії з постановки на профілактичний облік] було заслухано співробітника групи з виховної роботи ФКУ СІЗО-1 ФСВП Росії ("Матроська тиша", - ред.), який повідомив про два випадки публічного висловлювання Навальним про намір вчинити втечу.

Членами комісії були досліджені представлені на засіданні рапорти посадових осіб ФКУ СІЗО-1 ФСВП Росії. Рішенням Комісії він поставлений на профілактичний облік як особа, схильна до вчинення втечі, строком на три місяці", - випливає з рішення суду.

Сам Навальний на засіданні суду за скаргою на рішення про постановку його на профілактичний облік пояснив свої слова про втечу жартом.