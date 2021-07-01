Вихідний код Всесвітньої павутини проданий на аукціоні

Вихідний код технології Всесвітньої павутини( WWW), що лежить в основі сучасного Інтернету, був проданий на NFT-аукціоні за 5,4 мільйона доларів, повідомляє УНИАН.

Як повідомляє BBC﻿, творець WWW Тім Бернерс-Лі продав NFT-токен з вихідним кодом на аукціоні Sotheby's. покупець залишився анонімним.

Лот виставили на продаж 23 червня, стартова вартість склала всього тисячу доларів. Протягом останнього дня аукціону ціна в основному перебувала на рівні в 3,5 мільйона, але за 15 хвилин до закриття торгів з'явилося багато пропозицій.

Проданий NFT містить файли вихідного коду з тимчасовими позначками, анімоване відео написання коду, лист Тіма Бернерса-Лі, а також створений ним цифровий плакат з кодом.

NFT, або невзаємозаємний токен (non-fungible token), являє собою сертифікат унікальності цифрового об'єкта — криптографічний сертифікат, який підтверджує право на володіння цифровим активом. NFT не перешкоджає копіюванню цифрового артефакту, він тільки закріплює право володіння оригінальним екземпляром.