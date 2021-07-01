В Україні зросли темпи вакцинації

Протягом минулої доби, 30 червня, від коронавірусу в Україні вакцинували 93 186 осіб, при цьому 31 714 осіб отримали першу дозу вакцини, 61 472 - другу. Про це, посилаючись на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"93 186 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 30 червня 2021. Одну дозу отримали 31 714 осіб, повністю імунізовані - 61 472 людини", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

У відомстві підкреслили, що протягом доби працювали: 528 мобільних бригад, 1 236 пунктів щеплення і 13 центрів вакцинації.

Відзначається, що за станом на 30 червня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 759 982 особи.