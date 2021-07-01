В Україні зросли темпи вакцинації
Протягом минулої доби, 30 червня, від коронавірусу в Україні вакцинували 93 186 осіб, при цьому 31 714 осіб отримали першу дозу вакцини, 61 472 - другу. Про це, посилаючись на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"93 186 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 30 червня 2021. Одну дозу отримали 31 714 осіб, повністю імунізовані - 61 472 людини", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.
У відомстві підкреслили, що протягом доби працювали: 528 мобільних бригад, 1 236 пунктів щеплення і 13 центрів вакцинації.
Відзначається, що за станом на 30 червня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 759 982 особи.
"З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 965 660 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 965 658 осіб повністю імунізовані і отримали 2 дози - 710 996 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 676 654 щеплення", - сказано в повідомленні.