Як правильно бігати у спеку: важливі поради

Екстремальні температури й біг, м'яко кажучи, не дружать. Надмірна спека й виснажує надмірно. Що ж робити, якщо ти звик до щоденних пробіжок, і не хочеш від них відмовлятися, повідомляє 24 Канал.

Відмовлятися і не треба. Але варто вжити певних запобіжних заходів, щоб не наражати свій організм на небезпеку. Організм має отримувати достатньо вологи, і не зазнавати навантаження у найспекотніші години доби.

Скільки потрібно води

Волога потрібна, щоб пітніти. Потовиділення – природний терморегулятор, спосіб обмінюватися теплом із навколишнім середовищем, і, як наслідок, охолоджуватися.

Людина вагою у 70 кілограмів за умови бігу у повітрі з температурою +32 втрачає приблизно 1,5 літра рідини за годину. Цю втрату потрібно відшкодувати.

Інакше зросте навантаження на серце, яке почне ганяти кров активніше, аби вже з її допомогою охолоджувати тканини тіла.

Найкращий час для бігу

Тут все просто – треба уникати сильного сонця. Тобто, бігати вранці або ввечері.

Якщо побіжиш ввечері – випий упродовж дня ті ж мінімальні 1,5 літра води.

Якщо зранку – за пів години до старту випий дві склянки, цього мало б бути достатньо.

І ще важливе: шлях для бігу обирати слід той, який розташований у тіні якомога більше. Якщо тіні знайти ніде – бодай нанеси на шкіру обличчя й плечей сонцезахисний крем.

І візьми з собою пляшку із водою – щоб мати змогу робити невеликі ковтки кожні 15 хвилин.

Зверни увагу й на те, що починати бігти треба повільно – щоб тіло поступово адаптувалося до прискорення теплообміну.

Нюанси, про які часто забувають

Бігти у спеку вузькими вуличками – погана ідея, особливо ввечері.

Цегла та бетон зберігають тепло, накопичене за день, і повертають його літньому бігуну. Тож краще бігати у парках, або по набережній, якщо така у твоєму місті є.

Важка їжа перед бігом – ще одна погана ідея.

Червоне м’ясо, смажене, жирне – все це ускладнює теплообмін. Натомість полегшують його фрукти та овочі.

Між шкірою і повітрям може бути одяг тільки з матеріалу, який "дихає".

Початківці часто роблять помилку, вдягаючи майку з бавовни, бо це "не синтетика". Та насправді вона вбирає піт, стає важкою і блокує потовиділення – а отже й теплообмін.

До слова: не забувай і про те, що не обов'язково бігати на вулиці. Якщо спека надмірна – не ризикуй, піди у спортзал, і побігай там на штучній доріжці!