Фінансовий гороскоп на липень: все знаки зодіаку

Всім хочеться бути багатшими та успішнішими, але не у всіх є для цього потрібна кількість удачі. Астрологи розповіли, як кожному зі Знаків знайти успіх у фінансовій сфері в самий жаркий місяць літа, повідомляє Слова і Фрази.

Овен

Одним з найкращих помічників у фінансових справах є потужна інтуїція. Планети та зірки періодично будуть загострювати її, але для Овнів дуже важливо мати сильне шосте відчуття кожен день, щоб воно допомагало їм обходити стороною фінансові та робочі неприємності. З нею стане простіше добиватися успіхів в роботі й бізнесі, а будь-які непередбачені витрати можна буде звести до мінімуму.

Телець

Липень - час діяти. Потрібно більше працювати, здійснювати важливі покупки, займатися новими справами, пошуками захоплень. Тельці на коні, а Всесвіт на їхньому боці. Астрологи радять займатися спільною працею. Працюючи пліч-о-пліч з іншими людьми, можна навчитися чогось дуже корисного і важливого. В цілому місяць пройде під девізом: «Терпіння і труд все перетруть». Людям такого Знака не можна здаватися та опускати руки.

Близнюки

Зазвичай Близнюки оптимістичні й позитивні, сповнені радості та сил. На початку місяця це буде так, але з 11 числа знесилений Меркурій в Раку почне поступово змінювати настрій Близнюків. До 11 липня бездіяльність рівноцінно програшу, тому що більше такого сприятливого часу для роботи та розв'язання фінансових проблем не буде. Для оптимізації фінансових потоків корисно буде залишатися позитивними.

Рак

Ракам варто почати місяць з прибирання будинку. Всі дорогі покупки краще зробити в першій половині липня, причому бажано витрачати гроші, не виходячи з дому - через інтернет. Зірки і планети можуть позбавити Раков амбіцій і пристрасті, але це тимчасово. Період застою можна використовувати для вирішення нагальних проблем. Гроші люблять стабільність, тому не варто кидатися з крайності в крайність.

Лев

У Львів починається вкрай позитивний час, в який потрібно обов'язково шукати нові можливості для фінансового росту. Наприклад, можна познайомитися з новими людьми, знайти нові захоплення. Кому пощастить отримати запрошення на нову роботу, а хтось усвідомлює сам, що на поточному місці неможливо повністю розкрити свій потенціал. Щоб працювати було простіше, Левам необхідно побороти все токсичні думки.

Діва

Інтуїція стане кращим другом Дів. Їх внутрішній голос не раз врятує дів від провалу. Залучати гроші та удачу їм допоможуть власні думки. Потрібно перестати говорити собі, що удача - це доля обраних. Немає нічого неможливого, і цей липень покликаний це довести. Можливо, доведеться поступитися принципами, але це піде Дівам на благо. Це дисципліновані й стійкі люди, але їм потрібно трохи частіше пам'ятати про те, що чудеса не відбуваються з тими, хто стоїть на місці та чекає чуда.

Ваги

Всім хочеться поліпшити своє фінансове становище, але не у всіх це виходить зробити. У липні багатьом Терезам посміхнеться фінансова удача. Астрологи радять також зайнятися в липні своїм здоров'ям. Ваги можуть перегоріти на роботі, тому важливо відпочивати та не забувати про релаксацію, медитацію, зміні обстановки. Бажано не випробовувати самих себе на міцність. Трудоголізм часом призводить не до збагачення, а до проблем. У липні всього повинно бути в міру.

Скорпіон

Скорпіонам в липні може знадобитися допомога для того, щоб не втратити гроші й поточний стан. У важких ситуаціях варто звертатися за підтримкою до рідних і близьких. Не завадить почати місяць з прибирання та чистки інформаційного простору: позбавлення від старих контактів, фотографій, спаму. В кінці місяця можна чекати приємних сюрпризів. Сказати за це спасибі варто Венері, яка перейде з Льва в Діву.

Стрілець

Зірки і планети будуть на боці Стрільців, тому ці люди зможуть заробити більше грошей та встигнуть зробити більше справ, ніж зазвичай. Для цього їм знадобляться сили та стійкість. Зрозуміло, не можна забувати і про своєчасний відпочинок. На початку липня астрологи радять сфокусуватися на справах, які вимагають термінового завершення. Далі можна зайнятися розробкою і просуванням нових ідей. Вони подарують Стрільцям нові фінансові можливості та успіх.

Козоріг

Гроші люблять стабільність, але іноді треба робити хід конем. Саме цього чекають від Козерогів зірки. Цим людям необхідна рішучість і сміливість. Це час роботи над собою, так що в кінці липня багато Козорогів будуть найкращою версією себе. Каталізатором цього розвитку стане вміння переймати чужий досвід - не тільки позитивний, а й негативний. Важливо вчитися на фінансових помилках інших людей. Гроші люблять мудрих людей, якими і є Козероги.

Водолій

Липень принесе Водоліям і гроші, і успіх. Найбільше буде везти представникам тих професій, чия діяльність пов'язана з продажами, укладенням угод. Вони допоможуть скоріше знайти успіх і оптимізують свідомість цих людей. У липні краще не розмірковувати про перспективи, а займатися тими справами, які найбільш актуальні зараз. Бездіяльність призведе до втрати грошей.

Риби

Рибам варто навчитися позитивно мислити. Це допоможе не тільки залучити грошову удачу та успіх в справах, але і стати магнітом для багатьох людей. Щоб бути на хорошому рахунку у керівництва або партнерів по бізнесу, потрібно залишатися оптимістами. Факт в тому, що люди не хочуть працювати з тими, хто постійно змушує їх переживати. В кінці місяця може виникнути потреба в оновленні дому та себе. Можна буде витратитися на новий одяг, зачіску, на новий ремонт і меблі.