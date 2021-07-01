На дороги виїхали "Фантоми": як працюватимуть патрульні

В Україні сьогодні, 1 липня, запрацювали патрульні "Фантоми", які вимірюватимуть швидкість руху автомобілів на дорозі. На вулиці виїхали перші чотири такі автомобілі, повідомляє Обозреватель.

Ці машини створено на основі Skoda Kodiaq. В них встановлено радари, які під час руху фіксуватимуть швидкість навколишнього транспорту. Про це повідомили на сайті Міністерства внутрішніх справ﻿.

"Фантоми" поліція отримала ще в кінці 2020 року і досі тестувала їх. Вартість автомобілів 3,7 мільйона гривень. До 2024 року планується, що буде працювати 550 таких патрулів.

Спеціальне обладнання в них буде сканувати правопорушення під час руху "Фантома". Слідкуватимуть за машинами, які їдуть за напрямком самого патрульного та назустріч.

Якщо буде зафіксоване порушення, у "Фантома" вмикатимуться спеціальні сигнали синього та червоного кольору, і правоохоронці будуть зупиняти водія. Також вони зможуть використовувати гучномовець.

Мета "Фантомів" у тому, щоб запобігати правопорушенням на дорозі. Наразі планується придбати ще 125 автомобілів, і вони будуть різних моделей, щоб водії не могли їх одразу впізнати.