На території ЄС почали діяти ковід-сертифікати: подробиці

З 1 липня на всій території ЄС і в шенгенській зоні почали діяти цифрові COVID-сертифікати. Їх основна мета - полегшити поїздки в умовах пандемії, перш все в сезон літніх відпусток, повідомляє DW.

Три види COVID-сертифікатів ЄС

Європейські сертифікати будуть трьох видів - що підтверджують вакцинацію від коронавірусу, негативний тест або одужання після перенесеної хвороби. Свідоцтва безкоштовні.

Люди, які заразилися коронавірусом, зможуть отримати сертифікат через не менш ніж 11 днів після позитивного ПЛР-тесту. Діяти він буде 180 днів. Тести на антитіла поки що не є підставою для видачі сертифікатів.

Діють сертифікати в 31 країні: 27 країнах Євросоюзу, а також Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, які не входять до ЄС, але є частиною шенгенської зони. Більшість з них ще раніше почали видавати цифрові свідоцтва.

За даними Єврокомісії, сім країн ще не приєдналися до єдиної системи перевірки сертифікатів, але технічно вже готові до цього. Їм відвели перехідний період до 12 серпня, щоб остаточно впровадити нові свідоцтва.

Цифровий ковід-сертифікат ЄС: як працює і де отримати

Сертифікат можна отримати як в цифровій, так і паперовій формі. У першому випадку для його використання треба завантажити окремий додаток. Кожна країна ЄС або Шенгену створює для цього свою програму. У Німеччині для цього використовують два мобільних додатки: CovPass і Corona-Warn-App.

Для перевірки автентичності сертифіката створена цифрова система. Головний елемент свідоцтва - QR-код. Зісканували його, уповноважені особи зможуть перевірити, чи не підроблений сертифікат.

Джерело: Twitter

Єврокомісія створила портал, через який країни обмінюються ключами для перевірки автентичності QR-кодів. Хто саме буде отримувати ключі для перевірки сертифікатів, вирішує влада кожної країни.

Хто саме видає ковід-сертифікати, теж залежить від кожної країни. Передбачено, що люди будуть отримувати свідоцтва, наприклад, в центрах вакцинації або лікарських кабінетах, в яких їм зробили щеплення. А в Німеччині сертифікати зараз почали видавати і аптеки.

Як громадянам України отримати ковід-сертифікат?

Отримати ковід-сертифікати можуть не тільки проживаючі в ЄС. Громадяни третіх країн, наприклад України або Білорусі, теж мають на це право. Але їм для цього спочатку потрібно легально в'їхати в ЄС. На кордоні при цьому вони надають підтвердження вакцинації або тесту, отримане будинку.

Які підтвердження визнавати, вирішує кожна держава ЄС або Шенгену. І вже на території Євросоюзу можна попросити про європейський сертифікат. Видавати його чи ні - теж вирішує влада кожної країни.

Є й інший варіант. Регламенти ЄС передбачають визнання цифрових сертифікатів, виданих третіми країнами. Для цього система їх видачі повинна бути сумісною з європейською. Перевіряє таку сумісність Єврокомісія.

Уряд України розпочав вести діалог з Брюсселем про взаємне визнання сертифікатів ще в квітні. А з 1 липня в країні починають бета-тестування цифрових свідоцтв вакцинації. У прес-службі Єврокомісії поки не змогли відповісти на запит про стан переговорів з Україною.

Для чого потрібен ковід-сертифікат Євросоюзу?

В ЄС підкреслюють, що сертифікат не є умовою для поїздок по Європі, але полегшує їх. Іншими словами, якщо у людини є таке свідоцтво, це ще не означає, що він може подорожувати без всяких обмежень.

Все залежить від правил в кожній окремо взятій країні або регіоні. Якщо місцева влада, наприклад, знімає будь-які обмеження для повністю вакцинованих жителів своєї країни, ці ж правила повинні поширюватися і на громадян інших країн з сертифікатом щеплення від коронавірусу.

Кого зараз пускають в ЄС з третіх країн? Протягом усієї пандемії це були ті, що мають посвідку на проживання в кожній із країн об'єднання або ті, хто їде з поважної причини, наприклад, водії вантажівок або пілоти літаків. У травні Рада ЄС прийняла рекомендацію пускати повністю вакцинованих іноземців, незалежно від мети поїздки.

Були пом'якшені і критерії для визначення безпечних країн, з яких повинні пускати всіх. З України деякі країни, зокрема Німеччина, вже почали пускати вакцинованих людей.

Для яких вакцин в ЄС видають COVID-сертифікати?

Ковід-сертифікати видають для всіх щеплень, зроблених на території ЄС, незалежно від препарату. Інше питання - визнання. Обов'язково визнають всі зареєстровані в Євросоюзі вакцини. Зараз таких чотири: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Офіційний представник Єврокомісії уточнив, що в ЄС визнають ці чотири вакцини, навіть якщо вони зроблені на заводах, несертифікованих європейським регулятором.

В Євросоюзі можуть визнавати також вакцини, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) до використання в умовах надзвичайної ситуації. У цьому списку стоїть індійський аналог AstraZeneca Covishield, а також китайські Sinopharm і Sinovac.