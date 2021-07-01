Вчені з'ясували, як група крові впливає на темперамент чоловіків

Чи знали ви, що, дізнавшись групу крові чоловіка, можна з'ясувати, який у нього темперамент, характер та уподобання? Німецькі дослідники провели масштабний експеримент, в ході якого вдалося встановити взаємозв'язок між групою крові та темпераментом. Дані вийшли вельми цікаві, повідомляє FB.

Отже, ось що вдалося з'ясувати:

Перша група крові. Її власники дуже відкриті та пристрасні, завжди готові до експериментів у відносинах.

Друга група крові. Ці хлопці вважаються відданими, надійними та вірними.

Третя група крові. Цим чоловікам властива чуттєвість й чутливість, сильна прихильність до партнерки, хороша пам'ять та емоційність.

Четверта група. Притаманна самим нудним чоловікам, що є справжніми консерваторами у відносинах.

Подібне дослідження організували й турецькі вчені, але вони намагалися виявити взаємозв'язок між групою крові, потенцією і лібідо. Виявилося, що найбільш пристрасними та палкими є власники першої групи, також у них рідше виникають проблеми статевого характеру.

Американські дослідники, своєю чергою, довели, що у чоловіків з четвертою та третьою групою крові на 25% менше шансів коли-небудь зіткнутися з ослабленою потенцією.