Зеленський бачить в суспільстві РФ очікування рішень для припинення війни

Президент України Володимир Зеленський бачить чітке та масштабне суспільне очікування рішень у російському суспільстві для припинення війни проти України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо неупереджено поглянути на суспільні настрої в Росії, то, очевидно, ми побачимо чітке та масштабне суспільне очікування рішень для реального припинення війни проти України. Російський народ точно не хоче будь-яких ескалацій і кривавих експансій", - заявив він.