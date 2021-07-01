Зеленський бачить в суспільстві РФ очікування рішень для припинення війни
Президент України Володимир Зеленський бачить чітке та масштабне суспільне очікування рішень у російському суспільстві для припинення війни проти України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Якщо неупереджено поглянути на суспільні настрої в Росії, то, очевидно, ми побачимо чітке та масштабне суспільне очікування рішень для реального припинення війни проти України. Російський народ точно не хоче будь-яких ескалацій і кривавих експансій", - заявив він.
"Ми прекрасно розуміємо, що в російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України", - додав президент.