"Відкрите небо" з ЄС: що дасть Україні авіаційна угода

Рада Євросоюзу 28 червня схвалила підписання Угоди про спільний авіаційний простір з Вірменією, Тунісом та Україною, повідомляє Слово і діло.

Угоду про «відкрите небо» з ЄС Україна парафувала ще у 2013 році, але через британсько-іспанську суперечку про приналежність Гібралтару підписання не відбулося, потім воно зривалося ще кілька разів з бюрократичних причин. Тепер же очікується, що угода буде підписана восени, потім документ повинні ратифікувати всі країни-члени ЄС.

Що Україні дасть «відкрите небо» – на інфографіці.

Слово і діло

Мета Угоди про спільний авіаційний простір – зрівняти в деяких правах українські та європейські авіакомпанії і взаємно відкрити ринки авіаперевезень. Мова не тільки про пасажирські перевезення, а й про вантажні та поштові.

Підписання угоди передбачає, що в Україні почнуть діяти європейські стандарти в галузі цивільної авіації. Це стосується захисту прав пасажирів, захисту довкілля, управління повітряного руху і безпеки польотів.

Спрощення авіаперевезень між Україною та ЄС буде проходити у два етапи. На першому етапі знімуть усі обмеження для українських перевізників на польоти між містами ЄС. На другому етапі дозволять іноземним авіаперевізникам здійснювати внутрішні рейси в Україні.

Як результат після того, як угода про «відкрите небо» набуде чинності, очікується збільшення товарообігу між Україною і країнами Євросоюзу, збільшиться також обсяг інвестицій. Розширення географії польотів позитивно вплине на туристичну галузь.

Для пасажирів зиск у тому, що в разі затримки їхнього рейсу вони зможуть отримати хорошу компенсацію (до 600 євро). Конкуренція між авіаперевізниками зросте, а значить поліпшуватиметься якість послуг і, можливо, знизиться вартість квитків.