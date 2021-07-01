Чотири правила як вилікувати кишечник природним шляхом

Неправильне харчування і спосіб життя можуть негативно відбитися на функціях травного тракту і сприяти розвитку недуг. Як мінімізувати чинники, що призводять до підвищеної проникності кишківника і запалення, повідомляє Econet.

Що об'єднує чутливість до їжі, ревматоїдний артрит і занепокоєння? Всі зазначені патології пов'язані з дисфункцією шлунково-кишкового тракту. Травний тракт - це бар'єр організму, який захищає від згубних впливів середовища, агентів, що проходять через кишківник (токсинів, патогенних мікроорганізмів). Кишківник вистелений клітинами епітелію, розділених білковими комплексами (БК). Якщо ШКТ здоровий, ці білкові комплекси регулюють кишкову проникність, вибірково сприяючи транспортуванні води, електролітів і важливих дзвінків з кишківника через його бар'єр, запобігаючи всмоктування небажаних речовин.

Але коли білкові комплекси пошкоджені, збільшується проникність кишківника. Коли проникність підвищена, це дає токсичних агентів потрапляти через слизову кишківника в кровотік, що викликає проблеми з імунітетом і запальні процеси.

4 кроки для оздоровлення кишківника

1. Видалення патогенів

Перший крок - ліквідація патогенів та інших причин запалення (стрес, зловживання спиртним), пов'язаних з підвищеною проникністю кишківника. Усунення патогенів включає лікування антибіотиками, дієтичними добавками з трав.

Важливо не вживати:

спиртні напої,

хімічні добавки (емульгатори, розпушувачі, ароматизатори).

Корисно встановити харчову чутливість до деяких компонентів (глютен, «швидкі» вуглеводи, цукор, трансжири) можна за допомогою виключення з дієти.

2. Заміна

Замінюємо продукти, що викликають запалення, дієтичними речовинами та продуктами, важливими для кишкового здоров'я. Продукти, які борються із запаленням:

куркума, розмарин, часник,

масло оливок першого віджиму,

Продукти з вмістом клітковини (овочі, фрукти, горіхи),

Омега-3 жирні кислоти.

Дієтичні добавки можна застосовувати для підтримки травлення.

Травні ферменти допомагають розщеплювати жири, білки й вуглеводи.

Добавки жовчних кислот допомагають засвоювати речовини через емульгування ліпідів. Жовчні кислоти застосовують в терапії недуг печінки, жовчного міхура і жовчних проток.

3. Заселення кишківника

Заселяємо мікрофлору кишківник «хорошими» бактеріями.

Введення в раціон прибутків відновлює цінні бактеріальні види Bifidobacterium і Lactobacillus. Пробіотичні добавки збільшують вироблення речовин, які усувають запалення, підтримують імунну відповідь.

4. Відновлення слизової кишківника

Регенерація кишкової слизової можливо при підтримці певних з'єднань і трав. Серед них: