Ціни на газ у Європі зросли до $431 за тисячу кубометрів

Ціна газу з поставкою у четвер, 1 липня, на хабі TTF в Нідерландах зросла до $ 431 за тисячу кубометрів. За останній місяць ціна газу додала 31%, а з початку року - 80%. З початку року контракт "на день вперед" на TTF в середньому коштує вже $ 271 за тисячу кубометрів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відзначається, що першу половину липня магістралі російських газопроводів "Північний потік" і "Ямал-Європа" будуть на ремонті, однак "Газпром" знову відмовився нарощувати транзит через Україну. В Азії також ростуть ціни на газ, а це значить, що доступність СПГ для європейських покупців буде під питанням.

Наразі наповненість газосховищ Євросоюзу знаходиться на мінімальному рівні за всю історію спостережень (47,2% за даними Gas Infrastructure Europe за підсумками 29 червня), що на 15,13 пункту нижче середнього значення за останні п'ять років.

Відмова "Газпрому" від бронювання транспортних потужностей через Україну на липень на аукціоні надала спотовими цінами на газ у Європі нового потужного імпульсу, який рухає ними другий день поспіль.