Місячний календар рибалки на липень 2021: сприятливі дні

Липень вважається найспекотнішим літнім місяцем, а в спеку навіть риба не особливо хоче "ворушитися", від чого клювання слабшає. Риба тримається в затінених, прихованих від сонця місцях, в густій траві, в місцях виходу холодних ключів і біля холодних струмків, повідомляє Телеграф.

Відзначимо, що хороше клювання починається на кордоні ночі та дня, коли ледь світає. Однак варто також врахувати, що настає час цвітіння води, що теж впливає на клювання.

Місячний календар рибалки, завдяки якому можна дізнатися найбільш сприятливі дні для риболовлі в липні 2021:

Відмінне клювання: 1, 2, 18-20, 30, 31

Хороше клювання: 13-17, 28, 29

Слабке клювання: 3-6, 21, 27

Погане клювання: 7-12, 22-26

Варто зазначити, що до кінця липня можливе хороше клювання на карася, коропа, сазана і лина, а лящ буде клювати в основному вночі.