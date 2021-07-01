Мессі перестав бути гравцем "Барселони"

У головної зірки "Барселони" Ліонеля Мессі закінчився контракт із клубом. З 1 липня аргентинець став вільним агентом, повідомляє Обозреватель.

Його угода з "синьо-гранатовими" діяла до 30 червня 2021 року, а деталі нового договору ще не затверджені. На офіційному сайті команди немає інформації щодо майбутнього Мессі.

Як пише видання Marca﻿, президент "Барселони" Жоан Лапорта намагався закрити це питання до закінчення контракту з аргентинцем, але фінансові проблеми завадили клубу підписати нову угоду з гравцем.

Незважаючи на це, очікується, що Ліонель незабаром продовжить свою співпрацю з "синьо-гранатовими".

Очікується, що Мессі продовжить контракт

Нагадаємо, що Мессі потрапив до системи каталонців у 2000 році, а в 2005-му його взяли в дорослу команду. Дотепер він взяв участь у 778 матчах за клуб, забив 672 голи та віддав 305 результативних передач.

Мессі в 2005 році

Мессі в 2010 році

Разом з "Барселоною" аргентинець виграв 4 Ліги чемпіонів, 10 чемпіонатів, 7 Кубків і 8 Суперкубків Іспанії. Яскраві виступи за клуб допомогли йому стати шестиразовим володарем нагороди "Золотий м'яч".