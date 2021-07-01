Збільшено гарантований мінімальний розмір аліментів

З 1 липня в Україні збільшується розмір прожиткового мінімуму. Попри те, що сума дитячих коштів визначається рішенням суду, вона не може бути менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Таким чином, згідно з чинним законодавством збільшується і гарантований мінімальний розмір аліментів, повідомляє ЮрЛига.

Гарантований мінімальний розмір аліментів складатиме:

• для дітей віком до 6 років - 1006,50 гривень;

• для дітей віком від 6 до 18 років - 1255 гривень.

Начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун розповіла, що для врегулювання питання збільшення аліментів батькам не потрібно самостійно звертатися до державних виконавців. Адже збільшення прожиткового мінімуму є підставою для автоматичного визначення фахівцем юстиції розміру аліментів з урахуванням такого збільшення з моменту набуття чинності зазначених норм.

Таким чином вказана процедура відбувається в автоматичному порядку, без жодних звернень стягувача аліментів.