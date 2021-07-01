Мексика почне виробляти "Супутник V"

Вчені в Мексиці почнуть виробляти російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" з активного компонента. Про це заявили співробітники лабораторії біологічних агентів і реактивів Birmex, повідомляє Лента.Ру.

В країну доставили першу партію активного компонента російського препарату. Тепер мексиканські вчені можуть запустити виробництво пілотних партій "Супутника V".

"На початковому етапі ми можемо виробляти близько 7 мільйонів доз вакцини "Супутник V" щомісяця, очікується, що обсяг виробництва досягне 20 мільйонів доз на місяць" , - заявили директор лабораторії Педро Сентено.

За його словами, головна перспектива для Мексики - це організація повного циклу виробництва російської вакцини на території країни. Для цього інститут Гамалії та Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) повинні передати технології мексиканській стороні. Очікується, що пілотна партія буде готова до кінця липня.

"Супутник V" схвалили в Мексиці на початку лютого. Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків (Coferpis) видала дозвіл на екстрене застосування в країні препарату від коронавірусу. Після цього в Мексиці успішно вакцинували від COVID-19 літнє населення.