Показники трьох областей України не відповідають "зеленій" зоні

В Україні за епідемічними показниками три області не відповідають "зеленій" зоні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Так, за станом на 1 липня, Київська, Луганська та Хмельницька області, перебуваючи в "зеленій" зоні карантину, не відповідають їй.

Зокрема, в Київській, Хмельницькій та Луганській області зафіксували "червоний" рівень за показником охоплення тестування на COVID-19.

Крім того, Луганська область також має "червоний" рівень за показником зростання госпіталізацій. В інших регіонах країни порушень не спостерігається.