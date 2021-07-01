Гаряча брюнетка: як виглядає дружина Артема Довбіка

Емоції українців після перемоги головної команди країни над Швецією в 1/8 Євро-2020 до цих пір не вляглися, а особливу увагу суспільства тепер прикута до Артема Довбіку, повідомляє Телеграф.

Саме форвард СК "Дніпро-1" вдало вийшов на заміну в овертаймі і забив головою переможний м'яч, зробивши рахунок 2: 1 на користь команди Андрія Шевченка. В 1/4 турніру "жовто-сині" зіграють проти англійців.

Інтерес з'явився і до дружини Артема - брюнетці по імені Юлія, яка також родом з Черкас. Її аккаунт в Інстаграме закритий, проте чимало спільних фото можна знайти на сторінці самого нападника. Наприклад, можна відзначити, що відносини пари тривають мінімум з 2017-го - саме 22 листопада того року з'явилося їх загальне спільне фото, і зроблена вона була на відпочинку. Тоді Довбік виступав ще за інший клуб з Дніпра - легендарний ФК "Дніпро", якого на даний момент немає на футбольній карті України.

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А ось, наприклад, як пара відзначала Новий рік зразка 2019 го:

Переглянутися цею допіс в Instagram Допіс, Поширення Artem Dovbyk (@tema_dovbyk)

У липні 2020 го Артем і Юлія зв'язали себе узами шлюбу, з чого можемо зробити висновок, що скоро їм відзначати річницю. З весілля також можна побачити багато яскравих спільних фото.

Переглянутися цею допіс в Instagram Допіс, Поширення Artem Dovbyk (@tema_dovbyk)

А ось так вже сімейна пара гуляла по рідним Черкасам в травні цього року:

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Також після матчу зі шведами Юлія дала невеличке інтерв'ю каналу 1 + 1: