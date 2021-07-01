"Укртранснафта" стала управителем "труби Медведчука": подробиці угоди

АТ "Укртранснафта" підписало із Агентством з розшуку та менеджменту активів угоду на управління українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок" терміном на 5 років, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укртранснафти".

Відповідно до умов договору, "Укртранснафта" має права та обов’язки щодо провадження господарської діяльності з транспортування, зберігання, перевалки на автомобільний та залізничний транспорт нафтопродуктів. Також компанія зобов’язується впродовж 5 років забезпечувати не менш ніж 1,1 млн грн щомісячного доходу держави від управління нафтопродуктопроводом.

"Укртранснафта" планує найближчим часом отримати усі передбачені законодавством України дозволи, погодження, згоди, свідоцтва, ліцензії та інші документи, необхідні для початку експлуатації та належного управління нафтопродуктопроводом" , — кажуть у компанії.

"Укртранснафта" прийняла на тимчасове відповідальне зберігання об’єкти частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок" у лютому 2021 року. Компанія за власний кошт забезпечує охорону та утримання в належному стані об’єктів нафтопродуктопроводу, що розташовані на території України.

Для управління нафтопродуктопроводом "Укртранснафта" створила у своїй організаційній структурі окремий департамент. До його складу увійшли працівники "Укртранснафти" та ТОВ "Прикарпатзахідтранс". Новий департамент підзвітний генеральному директорові "Укртранснафти" Миколі Гавриленку.

Як писала "ДС", 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України доручила повернути в державну власність частину нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок", яку у 2017 році присвоїло оточення політика Віктора Медведчука, нині — народного депутата від партії "Опозиційна платформа — За життя". Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО.

Пізніше НАК "Нафтогаз України" дала згоду на те, щоб її дочірня компанія "Укртранснафта" прийняла на тимчасове відповідальне зберігання арештоване майно ТОВ "ПрикарпатЗахідТранс".