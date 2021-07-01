Підвищення податків призводить до економічного спаду - досвід Швеції та США

Досвід Швеції і США показує, що підвищення податків призводить до економічного спаду, тоді як спрощена система оподаткування, що передбачає фіскальні стимули для бізнесу, дозволяє успішно долати кризи і домагатися високого рівня розвитку, йдеться в статті УНІАН, повідомляє УНИАН.

"Відповідно до теорії американського економіста Артура Лаффера, істотне збільшення податків в кінцевому підсумку призводить не до зростання податкових надходжень, а, навпаки, до їх падіння, так як бізнес втрачає стимули до розвитку, а велика частина економіки прагне піти від оподаткування" , - сказано в публікації.

Зазначається, що в Україні сьогодні і так рівень тіньової економіки високий. За даними Міністерства економіки, рівень тіньової економіки в Україні в 2020 році склав 30 відсотків від офіційного ВВП, збільшившись на 11 відсотків у порівнянні з показником за 2019 рік. Підвищення податків неминуче призведе до ще більшої тінізації економіки.

У той же час, багато країн саме завдяки фіскальним стимулам долали кризи і домагалися високого рівня розвитку.

Один з найяскравіших прикладів - США за часів правління президента Рональда Рейгана в 1980-х роках. Завдяки істотному зниженню податків країна зуміла подолати кризу 1970-х років, забезпечити стійке зростання економіки і закласти фундамент для економічного буму в 1990-х роках.

При цьому Швеція в 1970-і пішла на економічні експерименти, істотно збільшивши податки, що обернулося справжньою кризою і підвело риску під століттям безпрецедентного зростання економіки, яке країна переживала з 1850 років.

Забезпечивши раніше високий рівень добробуту на базі вільного підприємництва, Швеція зуміла згладити всі негативні наслідки від підвищення податків і істотного регулювання економіки, створивши сьогодні якусь "соціалістичну" утопію.

Україна ж все ще бідна країна, якій тільки належить розкрити свій потенціал. Одна з необхідних умов для цього - ослаблення податкового тиску на бізнес.