Нардепи в прямому ефірі влаштували сварку через тарифи і зарплати

Депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев і колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко в прямому ефірі посварилися через тарифи на комунальні послуги та зарплати українців, повідомляє Всеукраїнська Спілка Парамедиків.

"Слуга народу" Гетманцев встав на захист чинної влади й заявив, що тарифи підняли всього на 13%.

"Мене дуже обурює те, коли представники колишньої влади так зухвало обурюються підвищення тарифів і зменшення зарплат. Ви знаєте, наскільки збільшилися тарифи за 5 місяців 2019 року і 5 місяців 2021 року - на 13%", - заявив Гетманцев.

Розенко ж звинуватив нардепа у брехні та заявив, що тарифи підняли майже вполовину - на 46%.

"Слуга народу" намагався заспокоїти колишнього віцепрем'єра, однак той вимагав пояснень, чому тарифи для українців тільки ростуть, а не знижуються.