В Україні знайшли 30-річний ЗАЗ без пробігу

Автомобіль покритий товстим шаром заводського консерванту на основі парафіну, повідомляє Автоцентр.

У наші дні знайти культовий ЗАЗ-968 у відмінному стані досить непросте завдання. Більшість збережених машин давно не на ходу і доживають свій вік на задвірках. Але зустрічаються й унікальні екземпляри, які знаходяться у відмінному стані.

Саме такий автомобіль вдалося знайти українському блогеру Roma Uracco. На Запорожці, який зійшов з конвеєра в 1992 році, збереглися заводські свинцеві пломби, а його кузов все ще покритий шаром заводського консерванту. Малолітражка простояла в гаражі майже 30 років і жодного разу не виїжджала на дороги. На її одометрі зафіксований пробіг в 81 км.

Судячи з наклейок на склі, це не проста версія. Вона призначена для людей з інвалідністю, у яких пошкоджена або ампутована одна нога (заводський індекс 968МД). Автомобіль оснащений тільки педаллю зчеплення. Подача палива здійснюється за допомогою підрульових пелюсток газу, а гальмування - за допомогою важеля, розташованого біля коробкою передач.

Оснащується культовий автомобіль стандартним 1,2-літровим чотирициліндровим карбюраторним мотором потужністю 41 к.с. З таким агрегатом першу "сотню" Запорожець набирає за 32 секунди, а максимальна швидкість складає 118 км/год.