ВР пропонує дозволити працівникам ДБР носити зброю і зберігати наркотики

Верховна рада хоче дозволити працівникам Державного бюро розслідувань носити зброю та зберігати наркотики. Народні депутати ухвалили за основу відповідний законопроект №5305, повідомляє РБК-Украина.

Документ підтримала мінімально необхідна кількість нардепів - 226. Закон пропонує збільшити граничну чисельність центрального апарату та територіальних управлінь ДБР до 2 тисяч осіб.

У пояснювальній записці вказано, що необхідність збільшення працівників викликана тим, що середнє навантаження на одного слідчого упродовж 2020 року складало 105 кримінальних проваджень.

Згідно з документом, стаж служби в ДБР для осіб рядового і начальницького складу буде давати право на встановлення доплати за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.

До стажу служби в ДБР для осіб рядового і начальницького складу пропонують зараховувати:

службу в ДБР на посадах, що підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу, а також час роботи в бюро на посадах слідчих, керівників слідчих та оперативних підрозділів з дня призначення на відповідну посаду;

службу в поліції на посадах, що заміщуються поліцейськими;

військову службу в Збройних силах України, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Управлінні державної охорони, Цивільній обороні, внутрішніх військах МВС, та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації;

службу в органах внутрішніх справ, органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державній кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони;

час виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в ДБР, органах внутрішніх справ, Нацполіції, Держслужбі спеціального зв'язку та захисту інформації, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі, державній пожежній охороні, Службі судової охорони;

час роботи в органах прокуратури і суді осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих;

дійсну військову службу у Радянській армії та Військово-Морському флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях колишнього СРСР, а також службу в органах внутрішніх справ колишнього СРСР.

Закон передбачає, що відмова працівника бюро від проходження психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа буде підставою для проведення стосовно нього перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя.

Пропонують включити ДБР у систему державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю.

У пояснювальній записці вказано, що трапляються непоодинокі випадки відмови уповноваженими на зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів органами, а саме СБУ, Нацполіцією, Державною митною службою, у прийнятті на зберігання вказаних речовин з посиланням на те, що законодавством не встановлений порядок їх зберігання у разі вилучення ДБР. Тому пропонується дозволити бюро зберігати такі речовини.

Також працівники ДБР отримають право носити вогнепальну зброю.

На сьогодні у Державному бюро розслідувань зберігати, носити та використовувати вогнепальну зброю уповноважені лише працівники спеціального підрозділу фізичного захисту.

Цей закон пропонує надати право носити, зберігати та використовувати зброю й іншим особам рядового та начальницького складу бюро.

Нагадаємо, в Україні складна ситуація з обранням нового керівника Державного бюро розслідувань. Іноземні експерти відмовилися брати участь в конкурсній комісії по призначенню директора відомства.

Юлія Струк