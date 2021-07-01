ПриватБанк запустив нову можливість для ФОП з продажу валюти

Державний ПриватБанк (Київ) із 1 липня продовжив режим роботи торгової сесії для клієнтів фізосіб-підприємців (ФОП), що дасть змогу їм продавати валюту цілодобово, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням прес-служби банку, цілодобовий режим купівлі валюти у ПриватБанку насамперед буде зручним для ФОП, які займаються фрілансом та отримують заробітну плату за послуги у валюті.

Зазначено, що, крім стандартної торгової сесії для ФОП і юросіб, яка діє з 10:00 до 13:00, відтепер продаж валюти банку доступний із 15:00 до 23:29 і з 00:20 до 09:00.

Прес-служба нагадала, що в рамках однієї операції ФОП може здійснити продаж валюти на суму до $20 тис. або EUR20 тис. за комерційним курсом банку.