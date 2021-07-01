Тіна Кароль представила новий образ в новому кліпі

Тіна Кароль продовжує дивувати своїх шанувальників новими образами. Популярна українська співачка представила новий кліп на пісню "Красиво, повідомляє Новое время.

Прем'єра відбулася 1 липня на YouTube-каналі артистки. У новій музичній відеороботі Кароль заходить в ліфт в строгому брючному костюмі. При русі ліфта вона починає танцювати, зриваючи з себе костюм, і перевтілюється в диско диву в сексуальному вбранні. У кліпі Кароль танцює на туфлях-роликах. Пісня "Красиво" є заголовним треком нового однойменного альбому Тіни Кароль.