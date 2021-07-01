Затримка 5 літаків в "Борисполі": частину пасажирів готують до вильоту

Пасажири чотирьох з п'яти літаків до Туреччини, виліт яких з "Борисполя" затримали на кілька годин, пройшли реєстрацію на свої рейси, повідомляє Сегодня.

Це близько 700 людей, вони вже знаходяться в закритій зоні аеропорту. Відправка ще одного літака призначена на 17:40, його пасажирів до цього часу поселять в готель. Там їм обіцяють надати харчування.

Як повідомила кореспондентка "Сьогодні" Юлія Безбородько, причиною затримки стало те, що в аеропорту Бодрума (Туреччина) з 11 години вчорашнього дня відсутня електрика.

Фото: Сьогодні

Пасажири обурені ситуацією, що склалася. Вони вважають, що провели багато часу в аеропорту через безвідповідальність туристичної компанії та керівництва самої повітряної гавані, які заздалегідь знали про проблеми в Бодрумі.

Нагадаємо, йдеться про такі рейсм: