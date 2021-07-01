Укрзалізниця повідомила про затримку потягів

Укрзалізниця повідомила про затримку потягів

Через погіршення погодних умов деякі поїзди Укрзалізниці затримуються на кілька годин. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, затримуються 8 поїздів:

  • №5 Ужгород - Херсон (затримка склала 3 години 34 хвилини)
  • №81 Ужгород - Київ (затримка склала 3 годин 32 хвилини)
  • №50 Трускавець - Київ (затримка склала 3 години 6 хвилин)
  • №25 Рахів - Одеса (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
  • №70 Львів - Маріуполь (затримка склала 1 годину 33 хвилини)
  • №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка (затримка склала 1 година 24 хвилини)
  • №11 Львів - Одеса (затримка склала 1 час 22 хвилини)
  • №18 Ужгород - Харків (затримка склала 1 година 14 хвилин)

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