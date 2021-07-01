Укрзалізниця повідомила про затримку потягів
Через погіршення погодних умов деякі поїзди Укрзалізниці затримуються на кілька годин. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Так, затримуються 8 поїздів:
- №5 Ужгород - Херсон (затримка склала 3 години 34 хвилини)
- №81 Ужгород - Київ (затримка склала 3 годин 32 хвилини)
- №50 Трускавець - Київ (затримка склала 3 години 6 хвилин)
- №25 Рахів - Одеса (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
- №70 Львів - Маріуполь (затримка склала 1 годину 33 хвилини)
- №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка (затримка склала 1 година 24 хвилини)
- №11 Львів - Одеса (затримка склала 1 час 22 хвилини)
- №18 Ужгород - Харків (затримка склала 1 година 14 хвилин)