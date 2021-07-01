Українці розповіли, як часто готові міняти автомобіль

Часи, коли автомобіль купувався «на століття», пройшли - майже половина українських власників не настроєна тримати один і той же авто в гаражі довше трьох років, повідомляє автоРиа.

Протягом двох тижнів понад півтори тисячі респондентів, переважно автомобілістів - користувачів, віддавали свої голоси в опитуванні про те, скільки часу вони користуються або планують користуватися одним автомобілем до прийняття рішення про зміну його на наступний.

Чи не розпалюючи інтриг, відразу повідомимо результат: 77% учасників опитування не планують сідати за кермо однієї і тієї ж машини довше, ніж протягом п'яти років. І саме цей варіант окремо теж отримав найбільшу підтримку: 24%.

Однак якщо скласти докупи відповіді в діапазоні між «до одного року» і «до трьох років», отримаємо значення 47%! Тобто, майже половина українських автомобілістів готові в майбутньому (або вже живуть в такому ритмі) міняти авто на інше до моменту, коли час його перебування в одних руках складе до трьох років.

Досить непогані результати, особливо в світлі того, що неодноразово в медіапросторі або соціальних мережах з'являлися повідомлення про нібито найстарішому автопарку на планеті, схильності наших співгромадян до покупки «автошроту» і перетворення України в «звалище еврохлама». При таких темпах зміни транспорту згадані явища точно не більше, ніж вигадки, створені задля привернення уваги «на хайп».

Однак, при такій частій зміні складу автомобілів виникають деякі інші не те щоб проблеми, а, скажімо так, особливості покупки машин на нашому авторинку. Простими словами, якщо ви розглядаєте легковика віком 10-15 років, шанси на те, що продає її той, хто колись купив її в автосалоні, не більше 12%, та й то теоретично. Швидше за все цей транспортний засіб вже змінило не менше 3-5 власників, а може і більше.

В цілому такий стан справ не становить особливої проблеми, хіба що крім того, коли хтось із численних власників такого авто містив його в режимі не «для себе», а «на продаж», - тобто, експлуатував машину до потреби в недешевому ремонті. А коли вона виникла - вирішив її продати, щоб не мати зайвого клопоту і витрат.