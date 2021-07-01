Які спеції найкраще підходять для різних частин курочки

Курятина – універсальний продукт. З неї можна готувати будь-що, і смакують ці страви всім. Той, хто на дієті, запікає у фользі низькокалорійну, багату на білок грудку. Треба відновити сили після хвороби? У цьому якнайкраще допомагає поживний овочевий суп на курячих чвертках. А окрасою святкової вечері стає запечена в духовці фарширована курка з апетитною, хрумкою скоринкою, повідомляє 24 Канал.

І гарнірів до курочки – безліч: картопляне пюре, паста, каші (найкраще, звичайно, вітамінні салати). А підкреслюють ніжний смак та аромат курячого м'яса різноманітні приправи. Які з них і чому найкраще підходять для кожної частини курки і як правильно їх використовувати – розповідаємо далі.

Універсальними спеціями для будь-якої частини курки є найпростіші й найдоступніші:



сіль;

чорний мелений перець (або суміш перців);

часник;

лавровий лист.

Сіль – основна спеція. Чорний перець та часник додають м’ясу приємної пікантності та аромату, а лавровий лист – пряного смаку.

Куряча тушка

Ідеальна пряність для запікання цілої курки, а також для приготування її на грилі – куркума. Натріть нею курочку – і скоринка вийде золотавою, хрумкою, з ніжним ароматом. Окрім апетитного кольору м'ясо отримає також приємну нотку гостроти. До речі, на основі куркуми готується безпрограшна пряна суміш для курятини (від філе до цілої тушки) – карі.

Також для запікання цілої курки чудово підходять червона паприка, чорний та каєнський перець (найкраще, звичайно, свіжозмелені). Божественного смаку маринадам для цілої курки, а також бульйонам надає майоран. Це дуже корисна, але й дуже "нахабна" спеція, тож використовувати її треба обережно.

Куряче філе

На початку обсмажування курячого філе на сковорідці або перед його запіканням додайте пару запашних гілочок розмарину. Яскравий хвойний аромат передасть ця чудова рослинка й маринаду.

Куряче філе на шашлик можна маринувати також із гірчицею, коріандром, солодкою паприкою або в готовій суміші карі.

Крильця та гомілки

Ці частини курки найсмачніше запікати, попередньо замаринувавши. І довершеною присмакою для курячих крилець і гомілок є карі – суміш куркуми більш ніж із 30 різноманітними прянощами. З цією індійською приправою готують як маринади для курятини, так і соуси до страв із неї. І щоразу ви отримуватимете нові смакові відтінки – залежно від того, який саме карі оберете: світлий, темний, гострий чи м'який.

Безпрограшним інгредієнтом для маринування та запікання курячих крилець і гомілок є солодка червона паприка. А якщо хочете, щоб страва набула не лише яскравого, апетитного забарвлення, а й аромату наче з мангала, – додайте до неї копченої солодкої паприки.

Увиразнюють смак крилець та гомілок мед, соєвий соус та гірчиця. Обов'язково додавайте їх разом із паприкою до маринадів.

Стегна, чверті: варимо, запікаємо, тушкуємо

Для поживних супів та бульйонів із різних частин курки: стегон, шиї, чверток (або ж із цілої тушки) чудово підходить запашний чебрець. Смак цієї пряної трави розкривається поступово, тож додавайте її на початку приготування страви. ﻿Маринуючи курячі чвертки або стегна для запікання в духовці чи на мангалі, згадайте про коріандр. Окрім дивовижного аромату він додасть курятині пікантного смаку.

Тушкуєте чи запікаєте курячі стегенця, чвертки, гомілки або ж готуєте соус до них? Тоді обов'язково робіть це з майораном. Ця запашна, пряна спеція дивовижним чином поєднує в собі нотки пекучої гостроти та приємної солодкості.

Але нагадуємо: майоран – дуже агресивний, він заважає розкритись іншим прянощам. Тож використовуйте його в поєднанні з жирними вершками чи сметаною. Молочні продукти збалансують силу майорану – і смак вийде неперевершеним!

Фарш, відбивні, стріпси

Курячий фарш для соковитих котлет, мітболів, фрикадельок чи тюфтельок чудово присмачить материнка, яку нині модно називати орегано. Додають її також у кляр для курячих відбивних та стріпсів. Головне – не переборщіть із цією родичкою чебрецю: у неї доволі насичений смак та аромат.

Головний секрет успіху

Хай яку страву ви готуватимете, пам'ятайте дві головні речі: