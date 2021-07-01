Названа небезпека зарядки смартфона на 100 відсотків

Зарядка смартфонів на 100 відсотків загрожує передчасного виходу акумулятора з ладу, повідомляє Лента.Ру.

Про це заявив керівник проектного напрямку інфраструктурних центру EnergyNet Національної технологічної ініціативи Борис Бокарев.

"Зарядка смартфона до 100 відсотків, як і його повна розрядка, скорочують термін служби акумуляторної батареї", - попередив фахівець.

За його словами, поради виробників пристроїв заряджати гаджети на повну є не більше ніж маркетинговим ходом. Бокарев пояснив, що термін життя батарей смартфонів залежить від зарядних циклів.

"Смартфони в середньому розраховані на 300-500 зарядних циклів, після цього стан акумулятора потихеньку буде псуватися", - уточнив автор.

При цьому спосіб, коли смартфон залишається на зарядці всю ніч, Борис Бокарев назвав нормальним. За словами фахівця, в цьому немає ніякої небезпеки для компонентів телефону - коли апарат повністю зарядиться, подача струму буде припинена.

Автор також зазначив, що «нічний» спосіб зарядки є найвигіднішим в тому випадку, якщо в квартирі у користувача встановлений дво- або трифазний лічильник електроенергії.