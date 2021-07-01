Арахамія назвав кількість нардепів, готових підтримати закон про деолігархізації

Президентський законопроєкт про деолігархізацію в першому читанні підтримає більше ніж 240 народних депутатів, прогнозує лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відчуття, що буде більше 240 голосів", - сказав Арахамія в четвер журналістам в Києві.

Глава фракції також зазначив, що якщо нардепи з його фракції не дотримаються обіцянки про деолігархізацію, даної під час виборчої кампанії, то команда буде з'ясовувати, хто з олігархів за ними стоїть.

"І будемо працювати з олігархами, а не з народними депутатами", - сказав він.

Арахамія розраховує, що на розгляд законопроєкту про деолігархізацію в першому читанні на позачерговому пленарному засіданні в четвер піде від однієї години 20 хвилин до двох-трьох годин.

Як повідомлялося, президент України на початку червня вніс до Верховної Ради законопроєкт №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Згідно з документом, достатніми для включення Радою нацбезпеки і оборони особи до реєстру олігархів є будь-які три з чотирьох умов: значний вплив на ЗМІ, участь у політичному житті, бенефіціарним володіння компанією-монополістом і стан понад 1 млн прожиткових мінімумів (близько $ 83 млн за поточним курсом ).

Парламентський комітет з нацбезпеки в середу рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №5599.