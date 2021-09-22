Причини відчуття жару в усьому тілі без температури

Прилив жару — знайоме багатьом відчуття. Але якщо подібний стан став часто повторюватися, то це сигнал того, що пора перевірити своє здоров'я. Які причини можуть бути у припливах жару, повідомляє Ukr.media.

Вегето-судинна дистонія

Цей синдром представляє сукупність симптомів, які виникають при порушенні функціонування вегетативного відділу нервової системи, що своєю чергою провокує збій в роботі багатьох внутрішніх органів і систем. Припливи жару є одним із проявів вегето-судинної дистонії. Крім цього у людини з подібною проблемою може посилюватися процес потовиділення, виникати тахікардія і підвищуватися артеріальний тиск.

У більшості випадків цей стан викликають психологічні проблеми, тому боротися з припливами, як з одним із проявів вегето-судинної дистонії, за допомогою лікарських засобів не завжди має сенс. Найпростішим способом заспокоїтися, нормалізувати частоту серцевих скорочень і дихання є застосування дихальних вправ. Спочатку потрібно зробити повільний вдих, що займе 4 секунди, далі потрібно затримати дихання протягом 7 секунд, і повільно видихнути, протягом 9 секунд, втягуючи живіт. Слідкуйте, щоб при цьому не виникало хворобливих відчуттів.

Високий кров'яний тиск

Припливом жару можуть страждати і люди з гіпертонією. Крім цього при підвищенні тиску у людини з'являється задишка, частішає биття серця, в області серця може виникнути біль. Цей стан не можна ігнорувати, інакше людині загрожує інсульт. При прояві подібних симптомів краще звернутися до лікаря, який призначить правильний курс лікування і дасть рекомендації щодо зміни способу життя.

Захворювання щитоподібної залози

При збоях в роботі щитовидки, відбувається збільшення або скорочення вироблення тих чи інших гормонів. Серед проявів цього процесу можна виявити і припливи жару. Наприклад, люди з гіпертиреозом, при якому активується надмірне виробництво тиреоїдних гормонів, можуть відчувати жар в тілі, навіть коли температура повітря в приміщенні абсолютно комфортна. При частих припливах варто пройти обстеження, зробити УЗД щитоподібної залози і перевірити рівень гормонів. При виявленні проблеми необхідно почати лікування.