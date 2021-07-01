Стали відомі найпопулярніші курорти українців

Стали відомі найпопулярніші курорти українців

Найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні в 2021 році стали Бердянськ, Залізний Порт і Коблево, повідомляє Деловая столица.

Повністю перша десятка за результатами пошуку в Google за останні 3 місяці така:

  • 1. Бердянськ
  • 2. Залізний Порт
  • 3. Коблево
  • 4. Затока
  • 5. Кирилівка
  • 6. Одеса
  • 7. Арабатська Стрілка
  • 8. Сєдове
  • 9. Скадовськ
  • 10. Щасливцеве

Найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина. У цілому гаряча десятка зарубіжних напрямків відпочинку, на думку українських користувачів Google, виглядає так:

  • 1. Туреччина
  • 2. Кіпр
  • 3. Албанія
  • 4. Болгарія
  • 5. Чорногорія
  • 6. Хорватія
  • 7. Греція
  • 8. Єгипет
  • 9. Грузія
  • 10. ОАЕ

За даними Google, в останні місяці впевненість мандрівників в безпеці поїздок починає поступово відновлюватися — тенденції пошуку показують, що з поширенням вакцин інтерес до подорожей зростає.

Люди хочуть подорожувати, оскільки вони відчувають себе більш впевнено, замовляючи поїздки, і все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном.

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