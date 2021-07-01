Стали відомі найпопулярніші курорти українців

Найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні в 2021 році стали Бердянськ, Залізний Порт і Коблево, повідомляє Деловая столица.

Повністю перша десятка за результатами пошуку в Google за останні 3 місяці така:

1. Бердянськ

2. Залізний Порт

3. Коблево

4. Затока

5. Кирилівка

6. Одеса

7. Арабатська Стрілка

8. Сєдове

9. Скадовськ

10. Щасливцеве

Найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина. У цілому гаряча десятка зарубіжних напрямків відпочинку, на думку українських користувачів Google, виглядає так:

1. Туреччина

2. Кіпр

3. Албанія

4. Болгарія

5. Чорногорія

6. Хорватія

7. Греція

8. Єгипет

9. Грузія

10. ОАЕ

За даними Google, в останні місяці впевненість мандрівників в безпеці поїздок починає поступово відновлюватися — тенденції пошуку показують, що з поширенням вакцин інтерес до подорожей зростає.

Люди хочуть подорожувати, оскільки вони відчувають себе більш впевнено, замовляючи поїздки, і все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном.