Стали відомі найпопулярніші курорти українців
Найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні в 2021 році стали Бердянськ, Залізний Порт і Коблево, повідомляє Деловая столица.
Повністю перша десятка за результатами пошуку в Google за останні 3 місяці така:
- 1. Бердянськ
- 2. Залізний Порт
- 3. Коблево
- 4. Затока
- 5. Кирилівка
- 6. Одеса
- 7. Арабатська Стрілка
- 8. Сєдове
- 9. Скадовськ
- 10. Щасливцеве
Найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина. У цілому гаряча десятка зарубіжних напрямків відпочинку, на думку українських користувачів Google, виглядає так:
- 1. Туреччина
- 2. Кіпр
- 3. Албанія
- 4. Болгарія
- 5. Чорногорія
- 6. Хорватія
- 7. Греція
- 8. Єгипет
- 9. Грузія
- 10. ОАЕ
За даними Google, в останні місяці впевненість мандрівників в безпеці поїздок починає поступово відновлюватися — тенденції пошуку показують, що з поширенням вакцин інтерес до подорожей зростає.
Люди хочуть подорожувати, оскільки вони відчувають себе більш впевнено, замовляючи поїздки, і все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном.