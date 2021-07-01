Поштовий банк і відремонтовані відділення: озвучено плани Укрпошти на 2 роки

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський залишиться на посаді ще на два роки. За цей час національний поштовий оператор збирається виконати сім важливих цілей.

Про такі плани написав Ігор Смілянський у Facebook.

"Сьогодні я офіційно починаю свій 2-річний спринт на посаді керівника "Укрпошти". Чому спринт? Тому, що вони пролетять дуже швидко і в кінці (якщо вийти повністю відпрацювати контракт) я буду на посаді рівно 7 років, що буде абсолютним рекордом в історії компанії ", - йдеться в повідомленні.

До 2023 року команда "Укрпошти" повинна виконати такі цілі:

1) Розробити та затвердити стратегію розвитку "Укрпошти" на 2022-2026 з метою досягти доходу в більш ніж 1 млрд доларів США. Стратегія повинна забезпечити гідну зарплату співробітникам і гідне обслуговування клієнтів у відремонтованих відділеннях.

2) Забезпечити доступність цифрових, поштових та банківських послуг на 100% території країни, запустивши понад 2000 пересувних відділень і повну цифровізацію "Укрпошти".

3) Запустити поштовий банк, який протягом 5 років увійде в топ-5 банків України за кількістю клієнтів і заощадить державі понад 10 мільярдів гривень за 4 роки.

4) Побудувати перші за 40+ років автоматизовані (роботизовані) сортувальні центри і депо для обробки пошти.

5) Привести поштове законодавство до стандартів ЄС, прийнявши новий поштовий закон.

6) Залучити міжнародного інвестора в капітал "Укрпошти" на 25% +.

7) Підготувати команду, яка продовжить реформи після 2023 року.

Підсумки виконання цих завдань Смілянський обіцяв озвучити рівно через два роки.