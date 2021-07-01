Великі земельні паї поки продаватися не будуть – Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував відкриття ринку землі.

На думку нардепа, великих операцій з продажу великих земельних паїв поки не буде. Арахамія пояснив це тим, що "в Україні особливе ставлення до ринку землі у людей і вони тільки в останній момент можуть її продавати".

У той же час, політик зазначив, що "люди отримають документи, які підтверджують право власності на землю, а це, в свою чергу, дозволить отримувати під заставу паїв кредити".