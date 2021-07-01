Великі земельні паї поки продаватися не будуть – Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував відкриття ринку землі.
На думку нардепа, великих операцій з продажу великих земельних паїв поки не буде. Арахамія пояснив це тим, що
"в Україні особливе ставлення до ринку землі у людей і вони тільки в останній момент можуть її продавати".
У той же час, політик зазначив, що
"люди отримають документи, які підтверджують право власності на землю, а це, в свою чергу, дозволить отримувати під заставу паїв кредити".
"Я вчора зустрічався з фермерами і вони кажуть, що французький банк в Україні вже кредитує під 1,5-2 відсотки в євро. Це безумство, я не повірив, поки не показали комерційну пропозицію. Це дуже круто, тому що до цього було 10 відсотків...", - заявив Арахамія.