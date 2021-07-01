"Динамо" знайшло заміну травмованому Бесєдіну

"Динамо" може купити хорватського нападника "Гориці" Крістіана Ловріча як заміну Артему Бесєдіну, який отримав травму в матчі Євро-2020 проти Швеції. Очікується, що український футболіст пропустить близько шести місяців, повідомляє Обозреватель.

Як пише Telegram-канал "Динамо Київ Inside"﻿, 25-річний гравець є головною кандидатурою столичного клубу за співвідношенням ціна/якість. Відзначається, що в зимове міжсезоння керівництво команди відмовилося платити 2,8 мільйона євро за Ловріча та наполягало на 2,5 мільйона.

Ловріч може перейти в "Динамо". Джерело: Telegram-канал "Динамо Київ Inside"

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його вартість у 6 мільйонів євро. Він розпочинав кар'єру в Словенії, але незабаром переїхав на батьківщину, де виступав за "Локомотиву", "Кустошию" та кілька інших клубів.

Перейшовши в "Горіцу" в 2018 році, Ловріч встиг провести вже 96 матчів за команду, забити 44 голи та віддати 23 результативні передачі. У минулому сезоні на його рахунку 32 поєдинки, 18 голів і 7 асистів.