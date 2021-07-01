Затримується ряд рейсів в/з Анталії з українських аеропортів
Низка рейсів до/з Анталії (Туреччина) з декількох українських аеропортів затримується, пасажирів зазначених рейсів просять відслідковувати час вильоту на онлайн-табло, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Йдеться про рейси літаків авіакомпаній "Міжнародні авіалінії України" і Azur Air Ukraine.
"Перевізники пояснюють, що рейси затримуються через відсутність дозволу з боку Туреччини... Врахуйте, що затримка рейсів сталася з причин, на які не може вплинути аеропорт. Очікуємо разом із вами на швидке вирішення ситуації", - йдеться в повідомленні.
5 рейсів затримуються у "Борисполі". Згідно з інформацією аеропортів також затримуються рейси:
- PS 5353 Одеса-Анталія "МАУ" з вильотом о 17:50;
- PS 5354 Анталія-Одеса "МАУ" з прильотом о 16:40;
- PS 5347 Харків-Анталія "МАУ" з вильотом о 5:00;
- PS 5348 Анталія-Харків "МАУ" з прильотом о 18:15;
- PS 5361 Львів-Анталія "МАУ" з вильотом о 5:00;
- PS 5362 Анталія-Львів "МАУ" з прильотом о 17:25;
- PS 5371 Запоріжжя-Анталія "МАУ" з вильотом о 12:15;
- QU 6411 Запоріжжя-Анталія Azur Air Ukraine з вильотом о 12:30;
- PS 5372 Анталія-Запоріжжя "МАУ" з прильотом о 10:55;
- QU 6412 Анталія-Запоріжжя Azur Air Ukraine з прильотом об 11:30.